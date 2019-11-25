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Уйгурам действительно промывают мозги в китайских лагерях - BBC

Уйгурам действительно промывают мозги в китайских лагерях - BBC - Фото
Синьцзян-Уйгурский автономный район (Иллюстрация: Википедия)
25.11.2019, 14:05

Утечка неких документов "подтвердила" подозрения - заключенные в китайских трудовых лагерях подвергаются наказаниям и перевоспитанию, пишет BBC News

Уйгурам промывают мозги в китайских тюремных лагерях строгого режима для мусульман, говорится в материале BBC со ссылкой на китайские документы, попавшие в руки журналистам.

Издание отмечает: правительство Китая регулярно заявляет, что лагеря в Синьцзян-Уйгурском автономном районе предлагают добровольное образование и обучение, но официальные документы, попавшие журналистам BBC Panorama, свидетельствуют о том, что у заключенных нет свободы передвижения, им промывают мозги и наказывают за проступки. 

В числе китайских правительственных документов - инструкция страниц, разосланная в 2017 году руководителям лагерей, где разъясняется, что лагеря должны действовать в режиме тюрем. Заключенные получают очки за "идеологическую трансформацию, учебу, а также соблюдение дисциплины". Заключенные могут быть освобождены только после того, как четыре комитета Коммунистической партии увидят доказательства их "трансформации". 

Документы также свидетельствуют, что китайское правительство использует массовое наблюдение и прогностическую полицейскую программу, которая анализирует личные данные, также там содержатся четкие указания арестовывать уйгуров с иностранным гражданством и выслеживать уйгуров, проживающих за границей. Подтверждается, что, в частности, в 2017 году 15 000 человек из южного Синьцзяня были отправлены в лагеря всего за одну неделю. 

Посол Китая в Великобритании Лю Сяомин в Великобритании считает документы фальшивкой.

В последние годы Пекин критикуют за строительство и работу объектов, которые ООН называет "центрами содержания под стражей": там содержатся более миллиона этнических уйгуров и других мусульман. В Китае эти объекты известны как "лагеря перевоспитания" или, по мнению властей, "центры профессионального обучения". С 2014 года центральные власти Китая арестовали почти 13 000 "террористов" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, говорится в государственном докладе КНР о мерах "дерадикализации" мусульманского населения на северо-западе страны.

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