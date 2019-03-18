Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.03.2019, 10:55

В Пекине говорят о 13 000 арестованных "террористах" из Синьцзяна

В Пекине говорят о 13 000 арестованных "террористах" из Синьцзяна - Фото
Уйгурский экс-узник "лагеря перевоспитания" в КНР Омер Бекали (фото - ЕРА)

Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая почти наполовину населен мусульманами. Центральные власти в этом регионе не пользуются популярностью.

Реклама
Реклама

С 2014 года центральные власти Китая арестовали почти 13 000 "террористов" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на государственный доклад КНР о мерах "дерадикализации" мусульманского населения на северо-западе страны.

В последние годы Пекин критикуют за строительство и работу объектов, которые ООН называет "центрами содержания под стражей": там содержатся более миллиона этнических уйгуров и других мусульман. В Китае эти объекты известны как "лагеря перевоспитания" или, по мнению властей, "центры профессионального обучения".

Реклама

Как пишет Reuters, центральные власти КНР проводят в СУАР политику, которая, считают в Пекине, "обеспечивает правильный баланс между состраданием и суровостью".

За четыре года в районе уничтожены "1588 бандитских и террористических группировок, арестованы 12 995 террористов, изъяты 2052 взрывных устройства, осуждены 30 645 человек за 4858 незаконных религиозных мероприятий, а также конфисковано 345 229 копий незаконных религиозных материалов".

С 1990 года в СУАР произшло около 30 атак боевиков, в которых погибли 458 и были ранены 2540 человек.

СУАР - крупнейшая провинция Китая, которая граничит с Монголией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Афганистаном, Индией, Пакистаном и РФ. Уйгуры составляют около 45% населения района; особенно плотно они населяют южные округа СУАР. 

Некоторые правозащитники считают, что Пекин "намеренно искажает правду", а борьбой с терроризмом якобы прикрывает политику подавления уйгуров и проведение синификацию.

Летом 2015 года террористическая организация Исламское государство опубликовала пропагандистский ролик, призывающий уйгуров "взять в руки оружие".

Отправить:
Распечатать:
Теги: Китай, терроризм, исламист, СУАР, уйгуры
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 