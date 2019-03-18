В Пекине говорят о 13 000 арестованных "террористах" из Синьцзяна

Уйгурский экс-узник "лагеря перевоспитания" в КНР Омер Бекали (фото - ЕРА)

С 2014 года центральные власти Китая арестовали почти 13 000 "террористов" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на государственный доклад КНР о мерах "дерадикализации" мусульманского населения на северо-западе страны.

В последние годы Пекин критикуют за строительство и работу объектов, которые ООН называет "центрами содержания под стражей": там содержатся более миллиона этнических уйгуров и других мусульман. В Китае эти объекты известны как "лагеря перевоспитания" или, по мнению властей, "центры профессионального обучения".

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Как пишет Reuters, центральные власти КНР проводят в СУАР политику, которая, считают в Пекине, "обеспечивает правильный баланс между состраданием и суровостью".

За четыре года в районе уничтожены "1588 бандитских и террористических группировок, арестованы 12 995 террористов, изъяты 2052 взрывных устройства, осуждены 30 645 человек за 4858 незаконных религиозных мероприятий, а также конфисковано 345 229 копий незаконных религиозных материалов".

С 1990 года в СУАР произшло около 30 атак боевиков, в которых погибли 458 и были ранены 2540 человек.

СУАР - крупнейшая провинция Китая, которая граничит с Монголией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Афганистаном, Индией, Пакистаном и РФ. Уйгуры составляют около 45% населения района; особенно плотно они населяют южные округа СУАР.

Некоторые правозащитники считают, что Пекин "намеренно искажает правду", а борьбой с терроризмом якобы прикрывает политику подавления уйгуров и проведение синификацию.

Летом 2015 года террористическая организация Исламское государство опубликовала пропагандистский ролик, призывающий уйгуров "взять в руки оружие".