Китай не выиграет религиозную войну со своим народом - Госдеп

Сэм Браунбэк (фото - ЕРА)

Китай должен прекратить репрессии против верующих жителей страны. Такой призыв к Пекину на брифинге в Госдепартаменте сделал посол США по вопросам религиозной свободы Сэм Браунбэк, пишет Голос Америки.

По его словам, власти КНР "находятся в состоянии войны с религией, однако это война, в которой они не одержат победы".

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"Похоже, что Коммунистическая партия Китая не доверяет собственному народу (настолько), что не разрешает <...> людям самим выбирать путь для своей души. Речь идет более чем о миллиарде человек", - сказал Браунбэк.

Дипломат рассказал, что из-за наступления на свободу вероисповедания мусульмане в Китае больше не могут назвать своих детей именем Мохаммеда, равно как тибетские буддисты не вправе выбирать своих религиозных лидеров.

Ранее госсекретарь Майкл Помпео обвинил Китай в массовых задержаниях уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе - таких людей, по словам главы Госдепа, "сотни тысяч". Это, считает он, "историческое нарушение прав человека".

"Мы пытаемся убедить Китай в том, что подобная практика отвратительна и должна быть прекращена", - говорит Помпео.

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СУАР - крупнейшая провинция Китая, которая граничит с Монголией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Афганистаном, Индией, Пакистаном и РФ. Уйгуры составляют около 45% населения района; особенно плотно они населяют южные округа СУАР.

Некоторые правозащитники считают, что Пекин "намеренно искажает правду", а борьбой с терроризмом якобы прикрывает политику подавления уйгуров и проведение синификацию.