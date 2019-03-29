Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.03.2019, 06:22

Китай не выиграет религиозную войну со своим народом - Госдеп

Китай не выиграет религиозную войну со своим народом - Госдеп - Фото
Сэм Браунбэк (фото - ЕРА)

Посол США по вопросам свободы религии отметил, что в КНР разрушают церкви, а в тех храмах, что оставляют нетронутыми, устанавливают камеры наблюдения

Реклама
Реклама

Китай должен прекратить репрессии против верующих жителей страны. Такой призыв к Пекину на брифинге в Госдепартаменте сделал посол США по вопросам религиозной свободы Сэм Браунбэк, пишет Голос Америки.

По его словам, власти КНР "находятся в состоянии войны с религией, однако это война, в которой они не одержат победы".

Реклама

"Похоже, что Коммунистическая партия Китая не доверяет собственному народу (настолько), что не разрешает <...> людям самим выбирать путь для своей души. Речь идет более чем о миллиарде человек", - сказал Браунбэк.

Дипломат рассказал, что из-за наступления на свободу вероисповедания мусульмане в Китае больше не могут назвать своих детей именем Мохаммеда, равно как тибетские буддисты не вправе выбирать своих религиозных лидеров.

Ранее госсекретарь Майкл Помпео обвинил Китай в массовых задержаниях уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе - таких людей, по словам главы Госдепа, "сотни тысяч". Это, считает он, "историческое нарушение прав человека".

"Мы пытаемся убедить Китай в том, что подобная практика отвратительна и должна быть прекращена", - говорит Помпео.

Читайте также: В Пекине говорят о 13 000 арестованных "террористах" из Синьцзяна

СУАР - крупнейшая провинция Китая, которая граничит с Монголией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Афганистаном, Индией, Пакистаном и РФ. Уйгуры составляют около 45% населения района; особенно плотно они населяют южные округа СУАР.

Некоторые правозащитники считают, что Пекин "намеренно искажает правду", а борьбой с терроризмом якобы прикрывает политику подавления уйгуров и проведение синификацию.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Китай, религия, терроризм, исламист, СУАР, уйгуры, Сэм Браунбэк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 