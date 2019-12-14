Власти Синьцзяна уничтожают данные о "лагерях перевоспитания"

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Региональное правительство Синьцзян-Уйгурского автономного региона Китая удаляет данные и уничтожает документы о "лагерях перевоспитания" для мусульман, а также ужесточает контроль над информацией об этих учреждениях. Об этом сообщает AP со ссылкой на источники.

Чиновники местного правительства обсудили, как реагировать на утечки информации с региональным штабом Коммунистической партии Китая в Урумчи, столице Синьцзяна.

Несколько дней назад The New York Times опубликовала тайные документы о репрессивной политике Китая по отношению к уйгурам-мусульманам. Ранее данные о "лагерях перевоспитания" опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).

Китайское правительство долгое время ущемляет в правах 11-миллионное уйгурское население. В последние годы миллион или более уйгуров содержались в лагерях, где китайские власти разными сомнительными методами повышают лояльность мусульман к политике компартии КНР.

Некоторым преподавателям университетов и работникам районного уровня в Урумчи было приказано очистить конфиденциальные данные на своих компьютерах, телефонах и в облачных хранилищах. Ряд госслужащих были арестованы.

На прошлой неделе Палата представителей США одобрила закон, направленный на оказание давления на Китай в связи с массовыми задержаниями в Синьцзяне.

Недавно о лагерях в Синьцзяне вышел материал на ВВС.