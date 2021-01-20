Китай ввел санкции против Помпео и других соратников Трампа в день инаугурации Байдена

Китай ввел санкции против 28 американских чиновников, входивших в администрацию экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба МИД КНР.

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Там назвали их "антикитайскими политиками", которые "спланировали, продвинули и осуществили серию безумных шагов, которые серьезно вмешались во внутренние дела Китая".

В числе таких политиков оказались бывший госсекретарь Майк Помпео, директор Национального торгового совета США Питер Наварро, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, помощник госсекретаря Дэвид Стилуэлл, бывшие советники президента Джон Болтон и Стивен Бэннон.

Этим лицам и их ближайшим родственникам запрещен въезд на материк, в Гонконг и Макао. Им, а также связанным с ними компаниям и учреждениям запрещено вести дела с Китаем.

29 декабря администрация Трампа ужесточила указ, запрещающий американским инвесторам покупать ценные бумаги китайских компаний, которые связанны с китайскими военными.

15 января 2021 года Министерство торговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon – инвестора в украинскую Мотор Сич.

19 января Помпео назвал геноцидом преследование правительством Китая уйгуров и представителей иных этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Вадим Ребрина

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