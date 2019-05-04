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04.05.2019, 08:35

Пентагон: Китай отправил более миллиона человек в концлагеря

Пентагон: Китай отправил более миллиона человек в концлагеря - Фото
Фото: EPA

Соединенные Штаты обвинили Китай в использовании концлагерей для заключения уйгуров

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США обвинили Китай в отправлении более миллиона своих граждан - китайских мусульман - в концлагеря. Об этом сообщает Голос Америки.

"Коммунистическая партия Китая использует силы безопасности для массового заключения китайских мусульман в концлагеря", - сообщил на брифинге в Пентагоне Рэндалл Шривер, который в Минобороны США отвечает за азиатское направление.

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По его подсчетам, количество задержанных мусульман - около трех миллионов.

Шривер, объясняя, почему он использовал термин, который ассоциируется с нацистской Германией, сказал, что это оправдано "с учетом масштабов задержаний - не менее миллиона человек, но, вероятно, до трех миллионов граждан, представляющих десятимиллионное населения уйгуров".

"На сегодняшний день, это одно из самых резких обвинений США в адрес Пекина. Заявление Шривера, скорее всего, только усилят напряженность в отношениях с Китаем, который очень чувствителен к международной критике", - указывает Голос Америки.

Официальные лица США заявляют, что Китай криминализировал многие аспекты религии и культуры в Синьцзяне, в том числе запрещая родителям давать детям уйгурские имена.

В Пекине же места содержания задержанных называют "образовательными центрами", целью которых является борьба с исламским экстремизмом.

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Теги: Китай, концлагерь, уйгуры, пентагон
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