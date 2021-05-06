Госсекретарь США прибыл в Киев
06.05.2021, 06:29
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)
В Киев прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Об этом он сообщил в Twitter.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Прибыл в Киев, поскольку мы стремимся укрепить партнерство между США и Украиной. Это будет важная возможность обсудить продолжающуюся агрессию России и подчеркнуть необходимость поддерживать как темпы реформ, так и сосредоточенность на них с нашими украинскими партнерами", – написал Блинкен.
- 30 апреля, стало известно, что Блинкен посетит Украину с рабочим визитом. В МИД рассказали о целях его визита в Украину.
- В Госдепе заявили, что Блинкен во время визита в Украину встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.
- Вчера, 5 мая, в МИД заявили, что Украина рассчитывает на усиление политической поддержки и оборонной помощи от США по результатам визита Блинкена.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажівРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии