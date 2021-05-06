Госсекретарь США прибыл в Киев

В Киев прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Об этом он сообщил в Twitter.

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"Прибыл в Киев, поскольку мы стремимся укрепить партнерство между США и Украиной. Это будет важная возможность обсудить продолжающуюся агрессию России и подчеркнуть необходимость поддерживать как темпы реформ, так и сосредоточенность на них с нашими украинскими партнерами", – написал Блинкен.

Денис Юдин

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