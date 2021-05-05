Помощь в "оборонке" и политическая поддержка. В МИД пояснили, чего ждут от визита Блинкена
Украина ожидает от США усиления политической поддержки, а также помощи стране в оборонной сфере по результатам визита госсекретаря США Энтони Блинкена. Кроме того, власти рассчитывают на дальнейшую поддержку Соединенными Штатами реформ в Украине. Об этом в эфире Украина 24 заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин.
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Дипломат заявил, что Украина хочет добиться модернизации "всех сфер жизнедеятельности" в отношениях с США.
"В первую очередь тех, которые связаны с национальной безопасностью и обороной", – отметил Енин.
По его словам, власти хотят обсудить с Блинкеном активизацию взаимодействия "в сфере торговли и инвестиций", а также увеличить потенциал взаимного сотрудничества в рамках международных организаций.
"Будем говорить о механизмах технической помощи, в которых на сегодняшний день настолько нуждается украинская экономика, включая энергетический сектор", – добавил Енин.
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