Во время визита в Киев госсекретарь США встретится с Зеленским – Госдеп
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Украину встретится с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
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Визит Блинкена в Киев состоится 5-6 мая 2021 года. Он встретится с Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими официальными лицами, а также с представителями гражданского общества, "чтобы лично подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России", – говорится в заявлении спикера Госдепа Неда Прайса.
Блинкен будет поддерживать прогресс по повестке институциональных реформ в Украине, в частности, в борьбе с коррупцией, которая названа в заявлении Госдепа "ключом к обеспечению демократических институтов, экономического процветания и евроатлантического будущего".
- За последние месяцы глава МИД Дмитрий Кулеба дважды созванивался с Блинкеном, а 13 апреля встретился с ним в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.
- 2 апреля Зеленский общался с президентом США Джо Байденом по телефону.
- Сегодня, 30 апреля, стало известно, что Блинкен посетит Украину с рабочим визитом.
- Кулеба рассказал о целях визита Блинкена в Украину.
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