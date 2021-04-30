Во время визита в Киев госсекретарь США встретится с Зеленским – Госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Украину встретится с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

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Визит Блинкена в Киев состоится 5-6 мая 2021 года. Он встретится с Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими официальными лицами, а также с представителями гражданского общества, "чтобы лично подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России", – говорится в заявлении спикера Госдепа Неда Прайса.

Блинкен будет поддерживать прогресс по повестке институциональных реформ в Украине, в частности, в борьбе с коррупцией, которая названа в заявлении Госдепа "ключом к обеспечению демократических институтов, экономического процветания и евроатлантического будущего".

Денис Юдин

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