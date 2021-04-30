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"У нас есть несколько важных тем". Кулеба рассказал о целях визита Блинкена в Украину

30.04.2021, 11:02
Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен (фото — Twitter госсекретаря США)

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен едет в Украину для того, чтобы обсудить с правительством темы безопасности, экономики и энергетики. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Радио Свобода.

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Министр заявил, что Украина также работает над обсуждением с США форматов взаимодействия в сфере безопасности.

"Будем говорить о той помощи, которую могут предоставить США в реформах. Грунт очень хорошо подготовлен. Мы будем иметь предметный разговор с государственным секретарем", – сказал Кулеба.

Он отмечает, что в истории Украины за такое короткое впервые произошло так много контактов с США на всех уровнях.

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Станислав Стороженко
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