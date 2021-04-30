"У нас есть несколько важных тем". Кулеба рассказал о целях визита Блинкена в Украину
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен едет в Украину для того, чтобы обсудить с правительством темы безопасности, экономики и энергетики. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Радио Свобода.
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Министр заявил, что Украина также работает над обсуждением с США форматов взаимодействия в сфере безопасности.
"Будем говорить о той помощи, которую могут предоставить США в реформах. Грунт очень хорошо подготовлен. Мы будем иметь предметный разговор с государственным секретарем", – сказал Кулеба.
Он отмечает, что в истории Украины за такое короткое впервые произошло так много контактов с США на всех уровнях.
- За последние месяцы Кулеба дважды созванивался с Блинкеном, а 13 апреля встретился с ним в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.
- Зеленский общался с Байденом по телефону 2 апреля, а 13 апреля Байден предложил Путину встретиться.
- Сегодня стало известно, что Блинкен На следующей неделе (3—9 мая) посетит Украину с рабочим визитом.
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