Госдепартамент США опубликовал расписание визита Блинкена в Киев
Государственный департамент США опубликовал программу визита госсекретаря Энтони Блинкена в Украину на официальном сайте.
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В 9:20 Блинкен встретился с представителями Верховной Рады.
В 9:40 у Блинкена прошла встреча с главой МИД Дмитрием Кулебой.
В 10:10 Блинкен принял участие в возложении цветов у мемориала погибшим на Донбассе вместе с Кулебой и предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием.
В 10:20 Блинкен должен был начать осмотр Михайловского монастыря с митрополитом Епифанием.
В 10:45 должна начаться встреча Блинкена с президентом Владимиром Зеленским.
В 11:55 планируется совместная пресс-конференция Зеленского и Блинкена.
В 12:30 Блинкен встречается с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
В 15:25 Блинкен примет участие в виртуальном круглом столе по реформам и борьбе с коррупцией.
В 16:15 Блинкен примет участие в виртуальной встрече в посольстве США в Киеве.
- 30 апреля 2021 года стало известно, что Блинкен посетит Украину с рабочим визитом. В МИД рассказали о целях его визита в Украину.
- В Госдепе заявили, что Блинкен во время визита в Украину встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.
- Вчера, 5 мая, в МИД заявили, что Украина рассчитывает на усиление политической поддержки и оборонной помощи от США по результатам визита Блинкена.
- В ночь на 6 мая Блинкен прибыл в Киев.
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