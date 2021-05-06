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Госдепартамент США опубликовал расписание визита Блинкена в Киев

06.05.2021, 10:46
Госдепартамент США опубликовал расписание визита Блинкена в Киев - Фото
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (Фото – Dmytro Kuleba, Twitter)

Государственный департамент США опубликовал программу визита госсекретаря Энтони Блинкена в Украину на официальном сайте.

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В 9:20 Блинкен встретился с представителями Верховной Рады.

В 9:40 у Блинкена прошла встреча с главой МИД Дмитрием Кулебой.

В 10:10 Блинкен принял участие в возложении цветов у мемориала погибшим на Донбассе вместе с Кулебой и предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием.

В 10:20 Блинкен должен был начать осмотр Михайловского монастыря с митрополитом Епифанием.

В 10:45 должна начаться встреча Блинкена с президентом Владимиром Зеленским.

В 11:55 планируется совместная пресс-конференция Зеленского и Блинкена.

В 12:30 Блинкен встречается с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

В 15:25 Блинкен примет участие в виртуальном круглом столе по реформам и борьбе с коррупцией.

В 16:15 Блинкен примет участие в виртуальной встрече в посольстве США в Киеве.

Денис Юдин
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