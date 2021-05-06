Блинкен: Россия отвела от Украины только часть войск – значительные силы остаются там
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Россия отвела от границы Украины только некоторую часть своих войск – значительные силы российской армии продолжают оставаться у границ. Об этом он сказал во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
По его словам, угрозы со стороны РФ остаются.
Блинкен сказал, что кроме личного состава войск Россия оставила у границ также и военную технику.
"Россия отвела от границ некоторую часть вооружений, но значительное их количество продолжает оставаться на границе. Россия имеет возможность за достаточно короткое время агрессивно действовать, если она решит это сделать. Мы тщательно наблюдаем за всеми действиями РФ", – сказал Блинкен.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- Абсолютно все государства-участники НАТО, а также союзники высказались в поддержку Украины. В том числе Украину поддержали президент США Джо Байден. Он ввел новые санкции против России и выслал из Вашингтона 10 дипломатов РФ.
- Президент Владимир Зеленский провел встречу в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Они призвали РФ отвести войска.
- 22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о "завершении учений" и начале отвода войск РФ от границ Украины.
- 27 апреля в Пентагоне заявили, что рано принимать заявления России за чистую монету, говоря об отводе войск.
- Европарламент принял резолюцию, которая описывает действия, которые необходимо будет принять странам Евросоюза в случае нового вторжения России в Украину. В списке – отключение Москвы от платежной системы SWIFT и прекращение закупки российского газа и нефти.
Читайте также: Сейчас нет непосредственной угрозы вторжения войск России в Украину — командующий ООС
Комментарии