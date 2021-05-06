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Блинкен: Россия отвела от Украины только часть войск – значительные силы остаются там

06.05.2021, 13:21
Блинкен: Россия отвела от Украины только часть войск – значительные силы остаются там - Фото
Энтони Блинкен (фото – Ron Przysucha, пресс-служба Госдепа США)

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Россия отвела от границы Украины только некоторую часть своих войск – значительные силы российской армии продолжают оставаться у границ. Об этом он сказал во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

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По его словам, угрозы со стороны РФ остаются.

Блинкен сказал, что кроме личного состава войск Россия оставила у границ также и военную технику.

"Россия отвела от границ некоторую часть вооружений, но значительное их количество продолжает оставаться на границе. Россия имеет возможность за достаточно короткое время агрессивно действовать, если она решит это сделать. Мы тщательно наблюдаем за всеми действиями РФ", – сказал Блинкен.

  • Европарламент принял резолюцию, которая описывает действия, которые необходимо будет принять странам Евросоюза в случае нового вторжения России в Украину. В списке – отключение Москвы от платежной системы SWIFT и прекращение закупки российского газа и нефти. 

Читайте также: Сейчас нет непосредственной угрозы вторжения войск России в Украину — командующий ООС

Станислав Стороженко
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Владимир Зеленский Россия США граница отвод войска Энтони Блинкен
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