Сейчас нет непосредственной угрозы вторжения войск России в Украину — командующий ООС
На данный момент нет непосредственной угрозы вторжения российских войск на территорию Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу Командования операции объединенных сил сказал командующий ООС Сергей Наев.
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"Военная наука рассматривает такие понятия: опасность, которая по уровню своей наполненности перерастает в угрозу, которая может быть потенциальной или реальной, непосредственной. Поэтому опасность вокруг госграницы есть всегда, но уровень угрозы на данное время не несет непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины", – сказал Наев, очевидно, имея в виду подконтрольную правительству территорию.
По его словам планы обороны предусматривают применение только украинских сил, применение "других сил, в том числе государств-партнеров, не предусматривается". "Мы всегда полагаемся только на собственные силы", – сказал Наев.
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