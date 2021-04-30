Сейчас нет непосредственной угрозы вторжения войск России в Украину — командующий ООС

На данный момент нет непосредственной угрозы вторжения российских войск на территорию Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу Командования операции объединенных сил сказал командующий ООС Сергей Наев.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Военная наука рассматривает такие понятия: опасность, которая по уровню своей наполненности перерастает в угрозу, которая может быть потенциальной или реальной, непосредственной. Поэтому опасность вокруг госграницы есть всегда, но уровень угрозы на данное время не несет непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины", – сказал Наев, очевидно, имея в виду подконтрольную правительству территорию.

По его словам планы обороны предусматривают применение только украинских сил, применение "других сил, в том числе государств-партнеров, не предусматривается". "Мы всегда полагаемся только на собственные силы", – сказал Наев.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.