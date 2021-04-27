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РФ отвела от границ Украины часть войск, но рано принимать это за чистую монету – Пентагон

27.04.2021, 10:55
РФ отвела от границ Украины часть войск, но рано принимать это за чистую монету – Пентагон - Фото
Джон Кирби (фото - ЕРА)

Соединенные Штаты зафиксировали, что Россия действительно отвела от границ Украины часть войск, однако рано принимать заявления РФ "за чистую монету". Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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Он заявил, что американская разведка будет очень внимательно наблюдать за дальнейшими действиями России.

"Слишком рано говорить и принимать за чистую монету утверждения России о том, что то, что они называли учениями, теперь завершилось, и они отводят всех назад", – добавил он.

Читайте также: "Пока это анонс". США отреагировали на заявление России об отводе войск от границ Украины

Станислав Стороженко
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пентагон Россия США Крым разведка войска джон кирби
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