РФ отвела от границ Украины часть войск, но рано принимать это за чистую монету – Пентагон

Соединенные Штаты зафиксировали, что Россия действительно отвела от границ Украины часть войск, однако рано принимать заявления РФ "за чистую монету". Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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Он заявил, что американская разведка будет очень внимательно наблюдать за дальнейшими действиями России.

"Слишком рано говорить и принимать за чистую монету утверждения России о том, что то, что они называли учениями, теперь завершилось, и они отводят всех назад", – добавил он.

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Станислав Стороженко

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