РФ отвела от границ Украины часть войск, но рано принимать это за чистую монету – Пентагон
27.04.2021, 10:55
Джон Кирби (фото - ЕРА)
Соединенные Штаты зафиксировали, что Россия действительно отвела от границ Украины часть войск, однако рано принимать заявления РФ "за чистую монету". Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
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Он заявил, что американская разведка будет очень внимательно наблюдать за дальнейшими действиями России.
"Слишком рано говорить и принимать за чистую монету утверждения России о том, что то, что они называли учениями, теперь завершилось, и они отводят всех назад", – добавил он.
- В марте 2021-го РФ начала стягивать войска к Украине и назвала "условие" их отвода. Не исключалось новое вторжение. США перебросили в Польшу десятки истребителей F-15 и F-16.
- 22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о "завершении учений": Россия сообщила, что начала отводить от украинских границ с 23 апреля.
- Уже 23 апреля стало известно, что РФ усиливает позиции на Донбассе артиллерией и военными, несмотря на "отвод войск".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров Украины не терять бдительность после заявлений об отводе ВС РФ от границ.
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