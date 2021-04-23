РФ усиливает позиции на Донбассе артиллерией и военными, несмотря на "отвод войск" – ГУР

Несмотря на заявления министра обороны России Сергея Шойгу об "отводе войск", РФ продолжает усиливать позиции на Донбассе артиллерийскими расчетами, подразделениями специального назначения, разведывательными группами и снайперскими парами. Об этом говорится в заявлении Главного управления разведки.

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Кроме того, командование Вооруженных сил РФ возобновило интенсивность проверок соединений и частей первого и второго армейских корпусов России на Донбассе.

Отмечается, что они уделяют особое внимание выявлению причин ухудшения морально-психологического состояния, снижение уровня воинской дисциплины, а также незаконного использования военного имущества.

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Станислав Стороженко

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