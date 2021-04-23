Россия заявляет, что начала отводить из Крыма стянутые весной войска – видео

Министерство обороны России заявляет, что уже начала возвращать в пункты постоянной дислокации дополнительные войска, задействованные "в учениях" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает российское агентство Интерфакс.

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Отмечается, что сейчас военные РФ погружаются на железнодорожных станциях, аэродромах, десантные корабли и самолеты военно-транспортной авиации.

Агентство пишет, что "уже прошла погрузка" на большие десантные корабли подразделений морской пехоты, техники и вооружения Каспийской флотилии и Черноморского флота РФ.

Информации от украинской разведки или данных союзников касательно достоверности информации РФ об отводе войск от границ Украины пока нет.

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Станислав Стороженко

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