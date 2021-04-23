Россия заявляет, что начала отводить из Крыма стянутые весной войска – видео
Министерство обороны России заявляет, что уже начала возвращать в пункты постоянной дислокации дополнительные войска, задействованные "в учениях" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает российское агентство Интерфакс.
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Отмечается, что сейчас военные РФ погружаются на железнодорожных станциях, аэродромах, десантные корабли и самолеты военно-транспортной авиации.
Агентство пишет, что "уже прошла погрузка" на большие десантные корабли подразделений морской пехоты, техники и вооружения Каспийской флотилии и Черноморского флота РФ.
Информации от украинской разведки или данных союзников касательно достоверности информации РФ об отводе войск от границ Украины пока нет.
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- Западные страны неоднократно призывали Россию прекратить наращивание военной мощи и выражали поддержку Украине.
- 22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о "завершении учений": завтра войска России могут начать отводить от украинских границ.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что уменьшение войск РФ у границ снижает напряжение, Украина приветствует шаги к деэскалации и остается начеку. В НАТО заявили, что России давно пора это сделать, однако Альянс сохраняет бдительность и продолжит следить за ситуацией.
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