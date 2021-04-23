Кулеба: Заявления России об отводе войск – это хорошо, но пока нельзя терять бдительность
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что заявления министра обороны России Сергея Шойгу об отводе войск РФ – это хорошо, однако партнерам Украины пока не стоит "терять бдительность". Об этом сообщает пресс-служба МИД.
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Решительная и своевременная реакция союзников Украины на обострение ситуации помогла побудить РФ к принятию решения о сворачивании "учений", считает Кулеба.
"Украина призывает своих партнеров пока не терять бдительность, продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать действенные меры по сдерживанию России", – сказал министр.
По его словам, РФ должна пояснить Украине, ОБСЕ и международному сообществу зачем ей на самом деле нужно было размещать такое количество войск с наступательным вооружением на границе.
"Если Россия действительно отведет от границы с Украиной огромные военные силы, которые она туда стянула, это ослабит напряженность. Однако мы должны помнить, что сам этот шаг не останавливает ни эскалацию, ни конфликт в целом", – отметил глава МИД, добавив, что ждет подтверждения об отводе войск РФ от разведки Украины и НАТО.
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- 22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о "завершении учений": войска России могут начать отводить от украинских границ уже с 23 апреля.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что уменьшение войск РФ у границ снижает напряжение, Украина приветствует шаги к деэскалации и остается начеку. В НАТО заявили, что России давно пора это сделать, однако Альянс сохраняет бдительность и продолжит следить за ситуацией.
- Сегодня, в Минобороны РФ сообщили об отводе войск из временно оккупированного Крыма.
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