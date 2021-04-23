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Кулеба: Заявления России об отводе войск – это хорошо, но пока нельзя терять бдительность

23.04.2021, 12:32
Кулеба: Заявления России об отводе войск – это хорошо, но пока нельзя терять бдительность - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот из видео МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что заявления министра обороны России Сергея Шойгу об отводе войск РФ – это хорошо, однако партнерам Украины пока не стоит "терять бдительность". Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Решительная и своевременная реакция союзников Украины на обострение ситуации помогла побудить РФ к принятию решения о сворачивании "учений", считает Кулеба.

"Украина призывает своих партнеров пока не терять бдительность, продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать действенные меры по сдерживанию России", – сказал министр.

По его словам, РФ должна пояснить Украине, ОБСЕ и международному сообществу зачем ей на самом деле нужно было размещать такое количество войск с наступательным вооружением на границе.

"Если Россия действительно отведет от границы с Украиной огромные военные силы, которые она туда стянула, это ослабит напряженность. Однако мы должны помнить, что сам этот шаг не останавливает ни эскалацию, ни конфликт в целом", – отметил глава МИД, добавив, что ждет подтверждения об отводе войск РФ от разведки Украины и НАТО.

Читайте также: "Пока это анонс". США отреагировали на заявление России об отводе войск от границ Украины

Станислав Стороженко
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Россия граница МИД нато разведка отвод войска вс рф дмитрий кулеба
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