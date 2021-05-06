На встрече с Блинкеном обсуждали "очень серьезный" двухсторонний договор с США – Зеленский
Двухсторонний договор между Украиной и США и "фундаментальная" инициатива по безопасности в Черном и Азовском морях обсуждались сегодня, 6 мая 2021 года, на встрече президента Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференции.
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Зеленский поблагодарил США за двухпартийную поддержку Украины и отметил, что и финансовая, и военная помощь увеличивается.
"Отдельно мы поговорили о формате поддержки фундаментальной, мы говорили о вопросе альянса (НАТО – ред.), и о вопросе возможного двухстороннего очень серьезного договора, но это вопрос будущего, сейчас слишком рано говорить о деталях", – заявил президент.
Зеленский добавил, что обсуждался и вопрос безопасности в Черноморском и Азовском регионах. Он заявил о "фундаментальной идее", которую отказался озвучить публично, поскольку ее должны согласовать все стороны. После этого все будет рассказано обществу, пообещал Зеленский.
- 30 апреля 2021 года стало известно, что Блинкен посетит Украину с рабочим визитом. В МИД рассказали о целях его визита в Украину.
- В Госдепе заявили, что Блинкен во время визита в Украину встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.
- Вчера, 5 мая, в МИД заявили, что Украина рассчитывает на усиление политической поддержки и оборонной помощи от США по результатам визита Блинкена.
- В ночь на 6 мая Блинкен прибыл в Киев.
- Утром 6 мая Блинкен провел встречу с главами фракций и спикером Рады.
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