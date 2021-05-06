На встрече с Блинкеном обсуждали "очень серьезный" двухсторонний договор с США – Зеленский

Двухсторонний договор между Украиной и США и "фундаментальная" инициатива по безопасности в Черном и Азовском морях обсуждались сегодня, 6 мая 2021 года, на встрече президента Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференции.

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Зеленский поблагодарил США за двухпартийную поддержку Украины и отметил, что и финансовая, и военная помощь увеличивается.

"Отдельно мы поговорили о формате поддержки фундаментальной, мы говорили о вопросе альянса (НАТО – ред.), и о вопросе возможного двухстороннего очень серьезного договора, но это вопрос будущего, сейчас слишком рано говорить о деталях", – заявил президент.

Зеленский добавил, что обсуждался и вопрос безопасности в Черноморском и Азовском регионах. Он заявил о "фундаментальной идее", которую отказался озвучить публично, поскольку ее должны согласовать все стороны. После этого все будет рассказано обществу, пообещал Зеленский.

Денис Юдин

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