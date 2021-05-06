UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На встрече с Блинкеном обсуждали "очень серьезный" двухсторонний договор с США – Зеленский

06.05.2021, 13:46
На встрече с Блинкеном обсуждали
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен (Фото – пресс-служба президента)

Двухсторонний договор между Украиной и США и "фундаментальная" инициатива по безопасности в Черном и Азовском морях обсуждались сегодня, 6 мая 2021 года, на встрече президента Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский поблагодарил США за двухпартийную поддержку Украины и отметил, что и финансовая, и военная помощь увеличивается.

"Отдельно мы поговорили о формате поддержки фундаментальной, мы говорили о вопросе альянса (НАТО – ред.), и о вопросе возможного двухстороннего очень серьезного договора, но это вопрос будущего, сейчас слишком рано говорить о деталях", – заявил президент.

Зеленский добавил, что обсуждался и вопрос безопасности в Черноморском и Азовском регионах. Он заявил о "фундаментальной идее", которую отказался озвучить публично, поскольку ее должны согласовать все стороны. После этого все будет рассказано обществу, пообещал Зеленский.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский визит в киев Энтони Блинкен
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 