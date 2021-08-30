Российская оккупация. МИД озвучило количество пропавших без вести в Крыму и на Донбассе

С начала российской оккупации жертвами насильственных исчезновений в Крыму стали минимум 44 человека, судьба 15 из них – все еще неизвестна. На оккупированных территориях Донбасса пропавшими без вести считаются 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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В Международный день жертв насильственных исчезновений МИД сообщило о количестве пропавших без вести на оккупированном украинском полуострове и на Донбассе.

По имеющейся информации, в ОРДЛО пропали без вести 258 человек, а в Крыму минимум 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений. При этом судьба 15 из них по состоянию на сегодняшний день остается неизвестной, в МИД назвали их имена: Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арсен Алиев, Эрвин Ибрагимов, Эскендер Ибраимов, Эскендер Апселямов, Руслан Ганиев, Арлен Терехов.

В министерстве подчеркнули, что большинство этих людей – проукраинские активисты, которые открыто выступали против российской оккупации. По данным фактам прокуратура Крыма открыла 112 уголовных производств, в большинстве случаев выявлена причастность российских оккупантов к исчезновениям.

Также в МИД сообщают о многочисленных случаях запугивания родственников пропавших и свидетелей.

В МИД напомнили, что факты насильственных исчезновений украинских и крымскотатарских активистов в оккупированном Крыму отражены в иске Украины против РФ в Международный суд ООН в 2017 году, а также в двух жалобах против России, поданных в Европейский суд по правам человека в 2018-м.

24 июня ПАСЕ приняла резолюцию по ситуации с крымскими татарами. Как заявили в МИД, документ стал подтверждением того, что "Москве не удалось скрыть факты убийств, насильственных исчезновений, пыток, безнаказанности постановочных судебных процессов и дискриминации представителей крымскотатарского народа".

23 августа в Киеве прошел саммит Крымской платформы. В международной площадке по деоккупации полуострова участвовали 46 государств, это самое большое международное событие, которое организовывала Украина. LIGA.net вела хронику этого события.

вела хронику этого события. На саммите была принята совместная декларация участников.

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Оксана Житнюк

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