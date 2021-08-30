Российская оккупация. МИД озвучило количество пропавших без вести в Крыму и на Донбассе
С начала российской оккупации жертвами насильственных исчезновений в Крыму стали минимум 44 человека, судьба 15 из них – все еще неизвестна. На оккупированных территориях Донбасса пропавшими без вести считаются 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
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В Международный день жертв насильственных исчезновений МИД сообщило о количестве пропавших без вести на оккупированном украинском полуострове и на Донбассе.
По имеющейся информации, в ОРДЛО пропали без вести 258 человек, а в Крыму минимум 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений. При этом судьба 15 из них по состоянию на сегодняшний день остается неизвестной, в МИД назвали их имена: Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арсен Алиев, Эрвин Ибрагимов, Эскендер Ибраимов, Эскендер Апселямов, Руслан Ганиев, Арлен Терехов.
В министерстве подчеркнули, что большинство этих людей – проукраинские активисты, которые открыто выступали против российской оккупации. По данным фактам прокуратура Крыма открыла 112 уголовных производств, в большинстве случаев выявлена причастность российских оккупантов к исчезновениям.
Также в МИД сообщают о многочисленных случаях запугивания родственников пропавших и свидетелей.
В МИД напомнили, что факты насильственных исчезновений украинских и крымскотатарских активистов в оккупированном Крыму отражены в иске Украины против РФ в Международный суд ООН в 2017 году, а также в двух жалобах против России, поданных в Европейский суд по правам человека в 2018-м.
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