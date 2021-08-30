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Российская оккупация. МИД озвучило количество пропавших без вести в Крыму и на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2021, 13:51
Российская оккупация. МИД озвучило количество пропавших без вести в Крыму и на Донбассе - Фото
Оккупация Крыма, 2014 год (Фото: Максим Шипенков/ЕРА)

С начала российской оккупации жертвами насильственных исчезновений в Крыму стали минимум 44 человека, судьба 15 из них – все еще неизвестна. На оккупированных территориях Донбасса пропавшими без вести считаются 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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В Международный день жертв насильственных исчезновений МИД сообщило о количестве пропавших без вести на оккупированном украинском полуострове и на Донбассе.

По имеющейся информации, в ОРДЛО пропали без вести 258 человек, а в Крыму минимум 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений. При этом судьба 15 из них по состоянию на сегодняшний день остается неизвестной, в МИД назвали их имена: Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арсен Алиев, Эрвин Ибрагимов, Эскендер Ибраимов, Эскендер Апселямов, Руслан Ганиев, Арлен Терехов.

В министерстве подчеркнули, что большинство этих людей – проукраинские активисты, которые открыто выступали против российской оккупации. По данным фактам прокуратура Крыма открыла 112 уголовных производств, в большинстве случаев выявлена причастность российских оккупантов к исчезновениям.

Также в МИД сообщают о многочисленных случаях запугивания родственников пропавших и свидетелей.

В МИД напомнили, что факты насильственных исчезновений украинских и крымскотатарских активистов в оккупированном Крыму отражены в иске Украины против РФ в Международный суд ООН в 2017 году, а также в двух жалобах против России, поданных в Европейский суд по правам человека в 2018-м.

  • 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию по ситуации с крымскими татарами. Как заявили в МИД, документ стал подтверждением того, что "Москве не удалось скрыть факты убийств, насильственных исчезновений, пыток, безнаказанности постановочных судебных процессов и дискриминации представителей крымскотатарского народа".
  • 23 августа в Киеве прошел саммит Крымской платформы. В международной площадке по деоккупации полуострова участвовали 46 государств, это самое большое международное событие, которое организовывала Украина. LIGA.net вела хронику этого события.
  • На саммите была принята совместная декларация участников.

Читайте также: "РФ добровольно вернет полуостров". В Киеве прошел саммит Крымской платформы: как это было

Оксана Житнюк
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Крым ордло пропавшие без вести исчезновение МИД активисты Донбасс
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