"Москве не удалось скрыть убийства и пытки". ПАСЕ приняла резолюцию по крымским татарам

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по ситуации с крымскими татарами. Как заявила первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, документ стал подтверждением того, что "Москве не удалось скрыть факты убийств, насильственных исчезновений, пыток, безнаказанности постановочных судебных процессов и дискриминации представителей крымскотатарского народа".

За резолюцию проголосовали 73 депутата, против – 17, еще двое – воздержались.

Член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко опубликовал в Telegram основные тезисы резолюции по Крыму:

- ПАСЕ еще раз подтверждает, что не признает оккупацию Крыма и Севастополя Россией. Крым – это Украина;

- насилие против крымских татар сопровождало незаконную аннексию Крыма Россией и продолжается до сих пор;

- ПАСЕ отмечает серьезное насилие, включая пытки, похищения, запрет мирных митингов и другие нарушения прав человека, которые совершаются против крымских татар представителями российского режима;

- в Крыму фактически запрещена свободная журналистика (пример – депортация единственного в мире крымскотатарского медиахолдинга ATR, радио Meydan и детского крымскотатарского телеканала LALE).

ПАСЕ призывает Россию немедленно деоккупировать Крым и прекратить использование российского законодательства на полуострове, в том числе об "экстремизме" и "терроризме". Также европейские депутаты призвали РФ отменить решение о запрете деятельности Меджлиса крымских татар, Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова, освободить всех незаконно заключенных и прекратить принудительный призыв крымчан в российскую армию.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук также сообщила, что название резолюции изменено с нейтрального "Ситуация с крымскими татарами" на "более жесткое" – "Нарушения прав человека, совершенные против крымских татар в Крыму".

21 июня сообщалось, что в ПАСЕ отклонили весь список кандидатов в судьи ЕСПЧ от России.

Также ранее Совет Европейского Союза продлил санкции за оккупацию Крыма еще на год – до 23 июня 2022-го.

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Оксана Житнюк

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