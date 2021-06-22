Комитет ПАСЕ не будет наказывать Гончаренко за флаг Украины и вопрос Меркель о Путине
Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) закрыл дело против члена украинской делегации Алексея Гончаренко, которое было инициировано из-за жалобы на демонстрацию им флага Украины на весенней сессии ПАСЕ и его вопроса канцлеру Германии Ангеле Меркель о президенте РФ Владимире Путине. Об этом сообщил сам Гончаренко в Facebook.
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"Регламентный комитет ПАСЕ закрыл дело по второй жалобе относительно меня, которая касалась украинского флага и вопроса "Путин – убийца?" к госпоже Меркель. Никаких санкций не будет", – написал Гончаренко.
В то же время нардеп отметил, что не имеет права голоса на летней сессии из-за жалобы главы российской делегации Петра Толстого на обиду его и Путина.
Гончаренко добавил, что продолжит работы в кулуарах и комитетах ПАСЕ.
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- 20 апреля президент ПАСЕ Хенрик Демс попросил Гончаренко покинуть зал на весенней сессии Ассамблеи из-за демонстрации флага Украины, на котором были дырки от российских пуль.
- В тот же день Гончаренко в ПАСЕ спросил у Меркель, считает ли она Путина убийцей. Канцлер Германии не дала прямого ответа, но сказала, что тоже его критикует.
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