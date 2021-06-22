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Комитет ПАСЕ не будет наказывать Гончаренко за флаг Украины и вопрос Меркель о Путине

22.06.2021, 11:14
Комитет ПАСЕ не будет наказывать Гончаренко за флаг Украины и вопрос Меркель о Путине - Фото
Алексей Гончаренко (скриншот трансляции весенней сессии ПАСЕ)

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) закрыл дело против члена украинской делегации Алексея Гончаренко, которое было инициировано из-за жалобы на демонстрацию им флага Украины на весенней сессии ПАСЕ и его вопроса канцлеру Германии Ангеле Меркель о президенте РФ Владимире Путине. Об этом сообщил сам Гончаренко в Facebook.

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"Регламентный комитет ПАСЕ закрыл дело по второй жалобе относительно меня, которая касалась украинского флага и вопроса "Путин – убийца?" к госпоже Меркель. Никаких санкций не будет", – написал Гончаренко.

В то же время нардеп отметил, что не имеет права голоса на летней сессии из-за жалобы главы российской делегации Петра Толстого на обиду его и Путина.

Гончаренко добавил, что продолжит работы в кулуарах и комитетах ПАСЕ.

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Марк Сировой
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