Меркель ответила, считает ли Путина убийцей: Я тоже его критикую
20.04.2021, 14:10
Ангела Меркель и Владимир Путин (фото: EPA)
Канцлер Германии Ангела Меркель прямо не ответила на вопрос, считает ли убийцей президента России Владимира Путина. Она сказала, что критикует его, в том числе и в личных разговорах. Об этом она заявила во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы.
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"Я тоже его критикую, в том числе и в личном общении. Я пытаюсь критиковать то, что считаю неприемлемым в плане прав человека в России", – сказала канцлер.
По ее словам, в разговорах с Путиным она поднимает тему отравления и заключения российского оппозиционера Алексея Навального, а также нарушения прав людей в РФ.
- В марте президент США Джо Байден на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей, ответил "да". Россия тут же отозвала своего посла из США.
- В Белом доме сказали, что видели сообщения об отзыве посла, но заверили: администрация Байдена будет вести себя "прямо" в отношениях с Россией и действовать не так, как предыдущая американская власть.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Путин "несет ответственность за все ужасные вещи".
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