Меркель ответила, считает ли Путина убийцей: Я тоже его критикую

Канцлер Германии Ангела Меркель прямо не ответила на вопрос, считает ли убийцей президента России Владимира Путина. Она сказала, что критикует его, в том числе и в личных разговорах. Об этом она заявила во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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"Я тоже его критикую, в том числе и в личном общении. Я пытаюсь критиковать то, что считаю неприемлемым в плане прав человека в России", – сказала канцлер.

По ее словам, в разговорах с Путиным она поднимает тему отравления и заключения российского оппозиционера Алексея Навального, а также нарушения прав людей в РФ.

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Станислав Стороженко

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