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Меркель ответила, считает ли Путина убийцей: Я тоже его критикую

20.04.2021, 14:10
Меркель ответила, считает ли Путина убийцей: Я тоже его критикую - Фото
Ангела Меркель и Владимир Путин (фото: EPA)

Канцлер Германии Ангела Меркель прямо не ответила на вопрос, считает ли убийцей президента России Владимира Путина. Она сказала, что критикует его, в том числе и в личных разговорах. Об этом она заявила во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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"Я тоже его критикую, в том числе и в личном общении. Я пытаюсь критиковать то, что считаю неприемлемым в плане прав человека в России", – сказала канцлер.

По ее словам, в разговорах с Путиным она поднимает тему отравления и заключения российского оппозиционера Алексея Навального, а также нарушения прав людей в РФ.  

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Станислав Стороженко
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Россия Германия Ангела Меркель владимир путин права человека рф пасе критика
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