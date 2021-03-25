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Путин несет ответственность за все ужасные вещи – Трюдо

25.03.2021, 16:17
Путин несет ответственность за все ужасные вещи – Трюдо - Фото
Джастин Трюдо (фото - president.gov.ua)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что президент России Владимир Путин "несет ответственность за все ужасные вещи", "будь то вторжение в Крым, крупные кибератаки или попытка дестабилизировать демократии" в западных странах. Об этом сообщает France 24

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"Его не особо интересует, что думают о нем западный мир или Канада", – добавил Трюдо. 

На вопрос, разделяет ли он точку зрения президента США Джо Байдена о том, что Путин – убийца, Трюдо ответил: "У меня нет информации, чтобы сделать это утверждение".

Читайте также: Нельзя возвращать Россию в Большую семерку – Трюдо

Станислав Стороженко
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Россия Крым рф канада Джастин Трюдо оккупация кибератаки
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