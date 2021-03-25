Путин несет ответственность за все ужасные вещи – Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что президент России Владимир Путин "несет ответственность за все ужасные вещи", "будь то вторжение в Крым, крупные кибератаки или попытка дестабилизировать демократии" в западных странах. Об этом сообщает France 24.

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"Его не особо интересует, что думают о нем западный мир или Канада", – добавил Трюдо.

На вопрос, разделяет ли он точку зрения президента США Джо Байдена о том, что Путин – убийца, Трюдо ответил: "У меня нет информации, чтобы сделать это утверждение".

В марте Байден на вопрос АВС о том, считает ли он Путина убийцей, ответил "да". Россия тут же отозвала своего посла из США.

В Белом доме сказали, что видели сообщения об отзыве посла, но заверили: администрация Байдена будет вести себя "прямо" в отношениях с Россией и действовать не так, как предыдущая американская власть.

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Станислав Стороженко

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