UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Флешмоб" от Байдена. Еще один президент назвал Путина убийцей

30.03.2021, 06:29
Гитанас Науседа (фото — пресс-служба президента Литвы)

Российского лидера Владимира Путина можно назвать убийцей: так считает литовский президент Гитанас Науседа. Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос интервьюера из Baltic News Service.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В середине марта 2021 года главу США Джо Байдена спросили, убийца ли Путин. Тот ответил "да", чем вызвал возмущение в РФ и "детскую" реакцию российского коллеги. Сейчас тот же вопрос задали Науседе.

"К сожалению, да", – ответил президент Литвы на вопрос BNS, назвал бы он вслед за Байденом Путина убийцей, и объяснил: это за войну России против Украины.

Смотрите фото: Науседа приехал в Украину не с пустыми руками: ВСУ получили "ловца дронов"

По словам Науседы, видно "множество признаков явного наплевательства по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время делает достаточно демонстративно". Также, считает литовский лидер, речь идет и о репрессиях против российской оппозиции.

Исходя из такого положения дел, добавил Науседа, ему странно слышать, как некоторые его коллеги в ЕС "и дальше говорят, втянув голову в плечи, что, знаете, мы ищем, как включиться в отношения с Россией".

"Это нужно и эмоционально, и территориально быть очень далекими от того, что называется Россией, чтобы говорить такое", – подчеркнул он.

Читайте также: Науседа: Пока идет война в Украине, говорить о перезагрузке между РФ и ЕС безответственно

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс владимир путин убийство оппозиция алексей навальный убийца Гитанас Науседа
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 