"Флешмоб" от Байдена. Еще один президент назвал Путина убийцей

Российского лидера Владимира Путина можно назвать убийцей: так считает литовский президент Гитанас Науседа. Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос интервьюера из Baltic News Service.

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В середине марта 2021 года главу США Джо Байдена спросили, убийца ли Путин. Тот ответил "да", чем вызвал возмущение в РФ и "детскую" реакцию российского коллеги. Сейчас тот же вопрос задали Науседе.

"К сожалению, да", – ответил президент Литвы на вопрос BNS, назвал бы он вслед за Байденом Путина убийцей, и объяснил: это за войну России против Украины.

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По словам Науседы, видно "множество признаков явного наплевательства по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время делает достаточно демонстративно". Также, считает литовский лидер, речь идет и о репрессиях против российской оппозиции.

Исходя из такого положения дел, добавил Науседа, ему странно слышать, как некоторые его коллеги в ЕС "и дальше говорят, втянув голову в плечи, что, знаете, мы ищем, как включиться в отношения с Россией".

"Это нужно и эмоционально, и территориально быть очень далекими от того, что называется Россией, чтобы говорить такое", – подчеркнул он.

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Евгений Пилипенко

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