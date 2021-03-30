"Флешмоб" от Байдена. Еще один президент назвал Путина убийцей
Российского лидера Владимира Путина можно назвать убийцей: так считает литовский президент Гитанас Науседа. Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос интервьюера из Baltic News Service.
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В середине марта 2021 года главу США Джо Байдена спросили, убийца ли Путин. Тот ответил "да", чем вызвал возмущение в РФ и "детскую" реакцию российского коллеги. Сейчас тот же вопрос задали Науседе.
"К сожалению, да", – ответил президент Литвы на вопрос BNS, назвал бы он вслед за Байденом Путина убийцей, и объяснил: это за войну России против Украины.
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По словам Науседы, видно "множество признаков явного наплевательства по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время делает достаточно демонстративно". Также, считает литовский лидер, речь идет и о репрессиях против российской оппозиции.
Исходя из такого положения дел, добавил Науседа, ему странно слышать, как некоторые его коллеги в ЕС "и дальше говорят, втянув голову в плечи, что, знаете, мы ищем, как включиться в отношения с Россией".
"Это нужно и эмоционально, и территориально быть очень далекими от того, что называется Россией, чтобы говорить такое", – подчеркнул он.
- Ранее первый президент Кравчук, глава украинской делегации в минской ТКГ, заявил, что нормандский саммит якобы готовится на апрель. В Кремле таких планов еще нет.
- По словам Кравчука, "Россия покупает Европу"; он поддержал присоединение США к нормандскому формату.
- У Байдена "направят сигнал", если Россия пойдет на обострение в Украине, заявил топ-дипломат США Кент.
- В Госдепе также ответили, почему пока нет звонка Байден-Зеленский: "Нужно подкрепить действиями".
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