Литовский президент приехал в Украину не с пустыми руками: ВСУ получили "ловца дронов"
Литовский президент Гитанас Науседа во время официального визита в Украину передал начальнику Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку "ловца дронов" – радиоэлектронный комплекс противодействия беспилотникам EDM4S от литовской компании NT-Servise.
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Науседа заявил, что это "повысит безопасность украинских солдат".
Генерал-полковник поблагодарил лидера союзников и заверил, что комплекс "попадет в правильные руки" на фронт.
"Ценим и всегда будем помнить, кто первым пришел на помощь в 2014 году", – добавил Хомчак, поблагодарив Литву также за помощь с военными инструкторами.
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В конце 2020 года Хомчак заявлял, что Литва вскоре передаст ВСУ партию антидрон-ружей собственного производства, которые прошли испытания в том числе на Донбассе. Минобороны закупило ее через Агентство по поддержке и снабжению НАТО.
Сколько комплексов страна-союзник продала Украине, не сообщается.
- В ноябре 2019 года президент Зеленский побывал с визитом в Литве.
- Примерно тогда же Науседа заявил, что формула Штайнмайера по Донбассу выгодна России, а не Украине.
- Сегодня, 19 марта, Науседа выступил в Раде на украинском языке и призвал Украину не покупать электроэнергию с Белорусской АЭС.
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