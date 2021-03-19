UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Литовский президент приехал в Украину не с пустыми руками: ВСУ получили "ловца дронов"

19.03.2021, 13:16
Литовский президент приехал в Украину не с пустыми руками: ВСУ получили
Гитанас Науседа в Раде (фото — пресс-служба президента Литвы/Robertas Dackus)

Литовский президент Гитанас Науседа во время официального визита в Украину передал начальнику Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку "ловца дронов" – радиоэлектронный комплекс противодействия беспилотникам EDM4S от литовской компании NT-Servise.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Науседа заявил, что это "повысит безопасность украинских солдат".

Нажмите, чтобы увеличить

Генерал-полковник поблагодарил лидера союзников и заверил, что комплекс "попадет в правильные руки" на фронт.

"Ценим и всегда будем помнить, кто первым пришел на помощь в 2014 году", – добавил Хомчак, поблагодарив Литву также за помощь с военными инструкторами.

Читайте также: Глава МИД Литвы: Мы не купим "Спутник-5" – эти деньги РФ пустит на войну на Донбассе

В конце 2020 года Хомчак заявлял, что Литва вскоре передаст ВСУ партию антидрон-ружей собственного производства, которые прошли испытания в том числе на Донбассе. Минобороны закупило ее через Агентство по поддержке и снабжению НАТО.

Сколько комплексов страна-союзник продала Украине, не сообщается.

Читайте также: Литва отпустила российских шпионов: у обоих сроки 10 лет и больше

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ Донбасс дрон литва минобороны вооружение рэб союзники Гитанас Науседа EDM4S
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 