Литовский президент приехал в Украину не с пустыми руками: ВСУ получили "ловца дронов"

Литовский президент Гитанас Науседа во время официального визита в Украину передал начальнику Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку "ловца дронов" – радиоэлектронный комплекс противодействия беспилотникам EDM4S от литовской компании NT-Servise.

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Науседа заявил, что это "повысит безопасность украинских солдат".

Генерал-полковник поблагодарил лидера союзников и заверил, что комплекс "попадет в правильные руки" на фронт.

"Ценим и всегда будем помнить, кто первым пришел на помощь в 2014 году", – добавил Хомчак, поблагодарив Литву также за помощь с военными инструкторами.

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В конце 2020 года Хомчак заявлял, что Литва вскоре передаст ВСУ партию антидрон-ружей собственного производства, которые прошли испытания в том числе на Донбассе. Минобороны закупило ее через Агентство по поддержке и снабжению НАТО.

Сколько комплексов страна-союзник продала Украине, не сообщается.

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Евгений Пилипенко

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