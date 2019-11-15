Литовский президент помиловал российских шпионов

Гитанас Науседа (фото - Robertas Dackus, пресс-служба президента Литвы)

Литовский президент Гитанас Науседа помиловал российских шпионов Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Об этом сообщил местный ресурс BNS.

В указе Науседы отмечено, что помилование предоставлено "в соответствии с рекомендациями комиссии по помилованию", а также на основании принятых парламентом Литвы поправок к Уголовному кодексу.

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Теперь Литва и РФ могут обменяться осужденными по делам о шпионаже - и затем помилованными - гражданами. Моисеенко и Филипченко осудили в 2017-м на 10,5 и 10 лет тюрьмы соответственно.