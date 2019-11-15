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Литовский президент помиловал российских шпионов

Литовский президент помиловал российских шпионов - Фото
Гитанас Науседа (фото - Robertas Dackus, пресс-служба президента Литвы)
15.11.2019, 09:37

Сейм Литвы на днях проголосовал за процедуру обмена с другими странами людьми, осужденными по статье о шпионаже

Литовский президент Гитанас Науседа помиловал российских шпионов Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Об этом сообщил местный ресурс BNS.

В указе Науседы отмечено, что помилование предоставлено "в соответствии с рекомендациями комиссии по помилованию", а также на основании принятых парламентом Литвы поправок к Уголовному кодексу.

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Теперь Литва и РФ могут обменяться осужденными по делам о шпионаже - и затем помилованными - гражданами. Моисеенко и Филипченко осудили в 2017-м на 10,5 и 10 лет тюрьмы соответственно.

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шпионаж помилование Гитанас Науседа
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