Президент Литвы Гитанас Науседа выступил в Верховной Раде, где зачитал часть обращения на украинском языке.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Дорогие братья и сестры украинцы. Я прибыл в ваш край с известием дружбы и сотрудничества. Обращаюсь к вам на древнем и достойном языке, который долго преследовали и уничтожали, однако не уничтожили. Надеюсь, что слова, которые я сегодня скажу, помогут нам проложить пути к общему будущему. Мы всегда сможем опираться на свое общее будущее", – сказал он.

Он напомнил, что 30 лет назад, во время событий в Вильнюсе 1991 года, украинские добровольцы поддержали "литовскую свободу".

"Мы, литовцы, каждый раз были рядом, когда народ Украины вставал на защиту своего достоинства", – отметил Науседа.

Также президент Литвы осудил действия России, направленные на подрыв территориальной целостности Украины и поддержал создание Крымской платформы.

Науседа также призвал власти Украины не покупать электроэнергию с Белорусской АЭС, заявив, что "это российский проект".

"Растущая хрупкость Беларуси означает прямую угрозу для интересов не только Литвы, но и Украины. Сегодня прошу публично попросить власть и украинский народ поддержать позицию по поводу БелАЭС и не покупать электроэнергию, произведенную в Островце", – сказал президент Литвы.

В декабре 2019 года Науседа выразил поддержку Украине накануне нормандского саммита.

Читайте также: Президент Литвы объяснил, кому выгодна формула Штайнмайера

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.