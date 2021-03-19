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Президент Литвы выступил в Раде на украинском языке и сорвал овации депутатов – видео видео

19.03.2021, 11:39
Науседа в Верховной Раде (Фото - Скриншот из видео)
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Президент Литвы Гитанас Науседа выступил в Верховной Раде, где зачитал часть обращения на украинском языке.

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"Дорогие братья и сестры украинцы. Я прибыл в ваш край с известием дружбы и сотрудничества. Обращаюсь к вам на древнем и достойном языке, который долго преследовали и уничтожали, однако не уничтожили. Надеюсь, что слова, которые я сегодня скажу, помогут нам проложить пути к общему будущему. Мы всегда сможем опираться на свое общее будущее", – сказал он.

Он напомнил, что 30 лет назад, во время событий в Вильнюсе 1991 года, украинские добровольцы поддержали "литовскую свободу". 

"Мы, литовцы, каждый раз были рядом, когда народ Украины вставал на защиту своего достоинства", – отметил Науседа. 

Также президент Литвы осудил действия России, направленные на подрыв территориальной целостности Украины и поддержал создание Крымской платформы.

Науседа также призвал власти Украины не покупать электроэнергию с Белорусской АЭС, заявив, что "это российский проект".

"Растущая хрупкость Беларуси означает прямую угрозу для интересов не только Литвы, но и Украины. Сегодня прошу публично попросить власть и украинский народ поддержать позицию по поводу БелАЭС и не покупать электроэнергию, произведенную в Островце", – сказал президент Литвы.

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Станислав Стороженко
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