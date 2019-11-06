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Президент Литвы объяснил, для кого выгодна формула Штайнмайера

Президент Литвы объяснил, для кого выгодна формула Штайнмайера - Фото
Гитанас Науседа (фото - ЕPA)
06.11.2019, 09:49

Гитанас Науседа убежден, что международное сообщество должно продолжать давление на Москву

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что новый миротворческий план в Украине (формула Штайнмайера, - ред.) более благоприятен для России, а не для самой Украины. Об этом сообщает Delfi.

"С формулой Штайнмайера все хорошо, однако, с моей точки зрения, она более благоприятна для России, а не для Украины", - сказал Науседа.

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По его словам, диалог возможен только, если Россия изменит свое поведение. "Я всегда являюсь сторонником диалога, однако мы также должны обладать принципами и ценностями", – сказал президент Литвы.

"Кто-то оказывает сильное давление на украинское правительство, чтобы как-то договориться с российской стороной и пойти на уступки, однако мы не видим никаких уступок с российской стороны", - добавил Науседа.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно продолжать давление на Москву для того, чтобы она изменила свое агрессивное поведение в отношении соседей.

Справка. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула Штайнмайера - предложенный им порядок выполнения Комплекса мер (они приняты на второй минской встрече лидеров формата). Впервые о ФШ стало известно после Парижского саммита четверки в октябре 2015-го.

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Россия Донбасс Франк-Вальтер Штайнмайер формула штайнмайера Гитанас Науседа
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