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Зеленский прибыл в Литву: видео

Зеленский прибыл в Литву: видео - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
27.11.2019, 10:28

Президенты двух стран планируют обсудить нормандскую встречу, евроинтеграцию и реформы

Президент Владимир Зеленский сегодня начал официальный визит в Литву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский в Вильнюсе проведет встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой и спикером Сеймаса Викторасом Пранцкетисом.

Под председательством Зеленского и Гитанас Науседы состоится 12-е заседание совета президентов Украины и Литвы.

Главы государств примут участие в работе украинско-литовского экономического форума.

По информации LRT, президенты двух стран сосредоточат внимание на реформах в Украине, дальнейшем практическом воплощении соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной, вопросах Восточного партнерства ЕС, сотрудничества Украины с НАТО, обсудят ситуацию на востоке Украины и запланированные переговоры в нормандском формате.

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Владимир Зеленский литва видео Гитанас Науседа
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