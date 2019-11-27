Зеленский прибыл в Литву: видео

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский сегодня начал официальный визит в Литву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский в Вильнюсе проведет встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой и спикером Сеймаса Викторасом Пранцкетисом.

Под председательством Зеленского и Гитанас Науседы состоится 12-е заседание совета президентов Украины и Литвы.

Главы государств примут участие в работе украинско-литовского экономического форума.

По информации LRT, президенты двух стран сосредоточат внимание на реформах в Украине, дальнейшем практическом воплощении соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной, вопросах Восточного партнерства ЕС, сотрудничества Украины с НАТО, обсудят ситуацию на востоке Украины и запланированные переговоры в нормандском формате.