В Таллине пасмурно. Зеленский уже встретился с Кальюланд - видео

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После завершения встречи президенты Украины и Эстонии подпишут совместное заявление и выйдут к СМИ на брифинг

Президент Владимир Зеленский прибыл в Эстонию и уже встретился с тамошней коллегой Керсти Кальюлайд. Официальная церемония началась на площади перед зданием Офиса президента Эстонской Республики в присутствии роты почетного караула. Президенты обменялись подарками.

Затем Зеленский встретится со спикером местного парламента Хенни Пиллуаасом и премьером страны Юри Ратасом.

Перед вылетом в Таллин Зеленский записал ролик о зарплатах учителей и врачей. Завтра он побывает в Литве.

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Теги: Керсти Кальюлайд, Владимир Зеленский
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