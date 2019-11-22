Зеленский отправится в балтийское турне: когда, куда и зачем

Владимир Зеленский (фото — пресс-служба президента)

На следующей неделе у президента Владимира Зеленского запланированы визиты в Эстонию и Литву. Это анонсировали в Офисе президента.

Сначала глава государства посетит Эстонскую Республику - произойдет это во вторник, 26 ноября. В Таллине он встретится с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд, а также спикером местного парламента Хенни Пиллуаасом и премьером страны Юри Ратасом.

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Зеленский и Кальюланд примут участие в работе Цифрового форума.

На следующий после этого день, 27 ноября, Зеленский перелетит в Литовскую Республику, где посетит 12-е заседание Совета президентов Украины и Литвы, а также 5-й двусторонний экономический форум.

В Вильнюсе у президента Украины запланированы переговоры с литовским коллегой Гитанасом Науседой, спикером парламента Литвы Викторасом Пранцкетисом и тамошним премьером Саулюсом Сквернялисом.

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