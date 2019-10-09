Глава МВД Эстонии о беженцах из Африки: Нам хватает и украинцев

Март Хельме (Фото: EPA)

Глава Министерства внутренних дел Эстонии и лидер партии EKRE Март Хельме заявил, что они не станут принимать беженцев с Ближнего Востока и Африки, поскольку им "хватает проблем с иммигрантами из Украины". Об этом сообщает ERR.

Хельме заявил, что на встрече в Люксембурге большинство европейских стран показали, что принимать мигрантов не хотят и скорее готовы предложить техническую помощь.

По его словам, Эстония сейчас сталкивается с очень сильным наплывом мигрантов с востока, из республик бывшего СССР.

"Если посмотреть, то просителей убежища прибывает к нам больше не с Ближнего Востока или Африки, а с Украины. На втором месте Грузия, потом Молдова и только потом Афганистан и подобные страны", - заявил он.

"У нас и сейчас трудности с этим иммиграционным давлением. Украинцы быстрее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас это культурная и демографическая проблема. Даже если кто-то говорит, что это не проблема, то на самом деле это очень серьезная проблема", - считает Хельме.

"До тех пор пока мы, то есть EKRE, входим в правительство, Эстония принимать иммигрантов не будет", - подытожил глава МВД.