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Глава МВД Эстонии о беженцах из Африки: Нам хватает и украинцев

Глава МВД Эстонии о беженцах из Африки: Нам хватает и украинцев - Фото
Март Хельме (Фото: EPA)
09.10.2019, 10:43

По словам Марта Хельме, пока его партия входит в правительство, Эстония не будет принимать иммигрантов

Глава Министерства внутренних дел Эстонии и лидер партии EKRE Март Хельме заявил, что они не станут принимать беженцев с Ближнего Востока и Африки, поскольку им "хватает проблем с иммигрантами из Украины". Об этом сообщает ERR.

Хельме заявил, что на встрече в Люксембурге большинство европейских стран показали, что принимать мигрантов не хотят и скорее готовы предложить техническую помощь.

По его словам, Эстония сейчас сталкивается с очень сильным наплывом мигрантов с востока, из республик бывшего СССР.

"Если посмотреть, то просителей убежища прибывает к нам больше не с Ближнего Востока или Африки, а с Украины. На втором месте Грузия, потом Молдова и только потом Афганистан и подобные страны", - заявил он.

"У нас и сейчас трудности с этим иммиграционным давлением. Украинцы быстрее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас это культурная и демографическая проблема. Даже если кто-то говорит, что это не проблема, то на самом деле это очень серьезная проблема", - считает Хельме.

"До тех пор пока мы, то есть EKRE, входим в правительство, Эстония принимать иммигрантов не будет", - подытожил глава МВД.

  • 19 июля 2019 года новая глава Еврокомиссии заявила о "1,5 млн беженцев из Украины". 
  • Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, оправдывая перед ЕС отказ принимать искателей убежища из стран Африки и Ближнего Востока, заявлял, что 1,5 млн украинцев в Польше не зарегистрировались беженцами только потому, что "в Польше легко найти работу".
  • Посольство Украины в Польше информировало, что в течение 10 месяцев 2017 года власти Польши предоставили статус беженцев 56 гражданам Украины.
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эстония Март Хельме
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