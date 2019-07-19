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19.07.2019, 13:30

Новая глава ЕК заявила о "1,5 млн украинских беженцев в Польше"

Новая глава ЕК заявила о "1,5 млн украинских беженцев в Польше" - Фото
Урсула фон дер Ляйен (фото - ЕРА)

Урсула фон дер Ляйен использовала заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого, который ранее говорил о беженцах, прибывающих в Польшу из Украины

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "1,5 млн украинских беженцев в Польше", из-за которых там отказываются принимать беженцев из стран Африки. Об этом сообщает Европейская правда

По мнению главы Еврокомиссии, Европейский союз не может игнорировать аргументы государств, которые не хотят принимать беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, приведя в пример заявления Польши, рассказывающей о 1,5 млн беженцев, прибывших из Украины. 

"Польша утверждает, что приняла 1,5 миллиона украинцев - из страны, где в течение многих лет продолжается гибридная война, в которой люди продолжают умирать", - сказала глава Еврокомиссии.

Европейская правда сообщает, что ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, оправдывая перед ЕС отказ принимать искателей убежища из стран Африки и Ближнего Востока, заявлял, что 1,5 млн украинцев в Польше не зарегистрировались беженцами только потому, что "в Польше легко найти работу".

Ранее посольство Украины в Польше информировало, что в течение 10 месяцев 2017 года власти Польши предоставили статус беженцев 56 гражданам Украины.

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Теги: польша, беженцы, урсула фон дер ляйен
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