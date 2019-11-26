Ни дня без ролика. Зеленский напомнил Кабмину о зарплатах – видео

Владимир Зеленский (Фото: Stephanie Lecocq/ЕРА)

Перед вылетом в Эстонию президент Владимир Зеленский записал на аэродроме короткий ролик, в котором выразил надежду, что правительство погасит определенные задолженности по зарплатам работникам бюджетной сферы.

Глава государства заявил, что ему "прислали очень много приватных сообщений" о том, что в некоторых регионах учителя и врачи не получают зарплату "с сентября". Поэтому Зеленский хочет, чтобы Кабмин "в ближайшие два дня" погасил задолженность.

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"Я очень прошу, чтобы правительство собралось и решило позитивно, очень быстро, этот вопрос. Верю и надеюсь, что вы меня услышали", - недвусмысленно обратился он к премьеру Алексею Гончаруку и его Кабмину.

Вчера, 25 ноября, Зеленский снова поговорил по телефону с президентом страны-оккупанта РФ Владимиром Путиным - и вот о чем.

Сегодня президент отправился в Эстонию, а завтра побывает в Литве.

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