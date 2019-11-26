Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ни дня без ролика. Зеленский напомнил Кабмину о зарплатах – видео

Ни дня без ролика. Зеленский напомнил Кабмину о зарплатах – видео - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Stephanie Lecocq/ЕРА)
26.11.2019, 09:21

Президент хочет, чтобы до его возвращения из Эстонии и Литвы правительство погасило задолженности перед учителями и врачами

Перед вылетом в Эстонию президент Владимир Зеленский записал на аэродроме короткий ролик, в котором выразил надежду, что правительство погасит определенные задолженности по зарплатам работникам бюджетной сферы.

Глава государства заявил, что ему "прислали очень много приватных сообщений" о том, что в некоторых регионах учителя и врачи не получают зарплату "с сентября". Поэтому Зеленский хочет, чтобы Кабмин "в ближайшие два дня" погасил задолженность.

Смотрите видео: Корабли, бюджет, Донбасс и партия: Зеленский записал ролик

"Я очень прошу, чтобы правительство собралось и решило позитивно, очень быстро, этот вопрос. Верю и надеюсь, что вы меня услышали", - недвусмысленно обратился он к премьеру Алексею Гончаруку и его Кабмину.

Вчера, 25 ноября, Зеленский снова поговорил по телефону с президентом страны-оккупанта РФ Владимиром Путиным - и вот о чем.

Сегодня президент отправился в Эстонию, а завтра побывает в Литве.

Читайте также: "Медовый месяц закончен". Как оценили Зеленского в ноябре - опрос

Напишите нам
зарплата задолженность учителя врачи
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 