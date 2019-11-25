Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: о чем говорили

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Глава Украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах", - сказано в сообщении.

Также во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина-Россия-ЕС, сообщили в ОП.

В свою очередь в пресс-службе Кремля отметили, что разговор состоялся по инициативе Зеленского с учетом запланированного на 9 декабря в Париже саммита в нормандском формате.

Там подтвердили, что в ходе разговора была затронута ситуация с передачей Украине трех ее военных кораблей.

"Подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа в Украину", - сказано в сообщении Кремля.

Также, по информации Кремля, стороны договорились о продолжении контактов на различных уровнях.