Корабли, бюджет, Донбасс и партия: Зеленский записал новое видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Президент прокомментировал события, произошедшие на минувшей неделе

Президент Владимир Зеленский опубликовал новое видео - третий выпуск блога "Откровенно с президентом" и пообещал, что такие обращения станут еженедельными.

Судя по содержанию видео, записано оно было на одной из улиц Киева. Снимая себя на камеру самостоятельно, Зеленский несколько раз здоровается, вероятно, со встречными людьми. Среди тем, о которых идет речь в записи - принятие парламентом бюджета-2020, возвращение Россией трех кораблей Военно-морских сил, голосование за рынок земли, а также недавний скандал в партии Слуга народа с нардепом Романом Иванисовым.

Кроме того, Зеленский напомнил об открытии моста в Станице Луганской и предстоящей нормандской встрече. "Начинаем готовиться к этой встрече. Честно говоря, готовы, но нужно еще немножечко поработать", - сказал он. 

Глава государтва также выразил соболезнования близким командира 128-й бригады ВСУ Евгения Коростелева, который на прошлой неделе умер в больнице после ранений на Донбассе.

"Будем встречаться раз в неделю", - пообщал в конце видео Зеленский.

Читайте также: "Медовый месяц закончен". Как оценили Зеленского в ноябре - опрос

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, обращение, видеоблог, верховная рада, Донбасс, Слуга народа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Корабли, бюджет, Донбасс и партия: Зеленский записал новое видео
Корабли, бюджет, Донбасс и партия: Зеленский записал новое видео
Танкисты провели учения на Донбассе: видео
Танкисты провели учения на Донбассе: видео
Запуск тяжелой ракеты Ariane в экваториальных лесах: трансляция
Запуск тяжелой ракеты Ariane в экваториальных лесах: трансляция
Мнение 80 дней жизни с "монстром": без медового месяца и теплой ванны
Нафтогаз ответил Газпрому на предложение по транзиту
ТЭК Нафтогаз ответил Газпрому на предложение по транзиту
Изменения – новая норма: как бизнесу не рухнуть под их тяжестью. Рецепты топ-менеджеров
HR Изменения – новая норма: как бизнесу не рухнуть под их тяжестью. Рецепты топ-менеджеров
Популярное
фото/видео
Корабли, бюджет, Донбасс и партия: Зеленский записал новое видео
Корабли, бюджет, Донбасс и партия: Зеленский записал новое видео
Танкисты провели учения на Донбассе: видео
Танкисты провели учения на Донбассе: видео 17:07
В Мариуполе море отступило от берегов: фоторепортаж
В Мариуполе море отступило от берегов: фоторепортаж 16:22
Запуск тяжелой ракеты Ariane в экваториальных лесах: трансляция
Запуск тяжелой ракеты Ariane в экваториальных лесах: трансляция 16:00
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 