Корабли, бюджет, Донбасс и партия: Зеленский записал новое видео

Президент Владимир Зеленский опубликовал новое видео - третий выпуск блога "Откровенно с президентом" и пообещал, что такие обращения станут еженедельными.

Судя по содержанию видео, записано оно было на одной из улиц Киева. Снимая себя на камеру самостоятельно, Зеленский несколько раз здоровается, вероятно, со встречными людьми. Среди тем, о которых идет речь в записи - принятие парламентом бюджета-2020, возвращение Россией трех кораблей Военно-морских сил, голосование за рынок земли, а также недавний скандал в партии Слуга народа с нардепом Романом Иванисовым.

Кроме того, Зеленский напомнил об открытии моста в Станице Луганской и предстоящей нормандской встрече. "Начинаем готовиться к этой встрече. Честно говоря, готовы, но нужно еще немножечко поработать", - сказал он.

Глава государтва также выразил соболезнования близким командира 128-й бригады ВСУ Евгения Коростелева, который на прошлой неделе умер в больнице после ранений на Донбассе.

"Будем встречаться раз в неделю", - пообщал в конце видео Зеленский.

26 ноября Зеленский намерен отправиться в балтийское турне - посетит две страны.

Читайте также: "Медовый месяц закончен". Как оценили Зеленского в ноябре - опрос