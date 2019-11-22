Иванисов уже не вернется в Слугу народа - Корниенко

Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Депутат от Слуги народа Роман Иванисов, который, как оказалось, отбывал наказание по обвинению в изнасиловании, не будет возвращен во фракцию СН. Об этом в эфире Радио НВ сообщил первый замглавы фракции СН и глава одноименной партии Александр Корниенко.

"Он приостановил участие во фракции. Я думаю, что после всей той информации, которая была, мы уже не сможем его вернуть во фракцию, даже если он захочет", — сказал Корниенко.

По его словам, формализовано это решение будет 2 декабря, как и решения по исключению из фракции Анны Скороход и Антона Полякова.