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Иванисов уже не вернется в Слугу народа - Корниенко

Иванисов уже не вернется в Слугу народа - Корниенко - Фото
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
22.11.2019, 18:54

Формализовано это решение будет 2 декабря, как и решения по исключению из фракции Анны Скороход и Антона Полякова.

Депутат от Слуги народа Роман Иванисов, который, как оказалось, отбывал наказание по обвинению в изнасиловании, не будет возвращен во фракцию СН. Об этом в эфире Радио НВ сообщил первый замглавы фракции СН и глава одноименной партии Александр Корниенко.

"Он приостановил участие во фракции. Я думаю, что после всей той информации, которая была, мы уже не сможем его вернуть во фракцию, даже если он захочет", — сказал Корниенко.

По его словам, формализовано это решение будет 2 декабря, как и решения по исключению из фракции Анны Скороход и Антона Полякова.

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Слуга народа изнасилование скандал Александр Корниенко Роман Иванисов
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