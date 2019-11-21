Иванисов отрицает, что вообще был судим - Арахамия

Роман Иванисов (фото - facebook.com/ivanisov153.sluganarodu)

Депутат из Слуги народа Роман Иванисов заявил руководителю своей фракции Давиду Арахамии, что судимости у него не было, а информация о том, что он отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней, - "слухи в СМИ". Об этом Арахамия заявил во время брифинга.

По словам Арахамии, когда он позвонил Иванисову и попросил подтвердить или опровергнуть информацию о судимости, тот ответил, что "ему нужно на это время". Арахамия сказал, что Иванисову пошли на встречу. Если он не опровергнет эту информацию, его исключат из фракции.

"Мне он, конечно, опровергал. Он говорит, что у него не было вообще судимости. Это его слова. То есть его слова и есть слухи в СМИ сейчас. Ни одного документа...", - сказал Арахамия.

Он согласился, что генпрокурор Рябошапка фактически подтвердил информацию о судимости Иванисова, но отметил, что ГПУ ее опровергла.

Арахамия говорит, что хотел бы получить документальное подтверждение. По его словам, секретариат фракции сегодня направит официальные запросы по этому поводу в МВД, ГПУ и СБУ.

Также лидер фракции СН сообщил, что помощник Иванисова уже направляется в Мариупольскую колонию, где могут быть документы об отбывании там наказания его руководителем.

"У нас позиция простая - если это было, то ему не место в партии и фракции. Если этого не было, тогда мы его заберем назад", - заявил Арахамия.

Вчера Иванисов написал в своем Facebook пост, в котором заявил о якобы заказной информационной атаке против него, при этом прямо не подтвердив и не опровергнув, была ли у него судимость. На многочисленные комментарии пользователей с просьбами уточнить этот факт Иванисов не отвечал. По состоянию на этот момент его Facebook удален.

Ранее журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники сообщил, что Роман Иванисов, избранный по мажоритарному округу № 153 Ровенской области, в 1996-м году был осужден по ст. 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней) и ст. 118 ч. 2 (Изнасилование несовершеннолетней неестественным образом). На момент совершения преступления ему было, предположительно, 17 лет.