Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Судимость "слуги народа". ГПУ уточнила слова Рябошапки

Судимость "слуги народа". ГПУ уточнила слова Рябошапки - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
20.11.2019, 18:37

В Генпрокуратуре говорят, что озвученная их руководителем информация не соответствует действительности

Генпрокуратура опровергает слова своего главы Руслана Рябошапки, который заявил, что информация о погашенной судимости депутата из фракции Слуга народа Романа Иванисова за изнасилование несовершеннолетней подтверждена.

"Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной", - говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Там отметили, что проверка сейчас продолжается, о результатах будет официально сообщено дополнительно.

"В связи с этим просим не распространять соответствующую информацию", - попросили в Генпрокуратуре.

Журналистка сегодня на брифинге спросила у Рябошапки, "действительно ли Иванисов отсидел за изнасилование". "Проверка была проведена. Не нами. Те факты, о которых вы говорили, подтвердились", - ответил Рябошапка.

Напишите нам
Слуга народа изнасилование руслан рябошапка Роман Иванисов
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 