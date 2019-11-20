Судимость "слуги народа". ГПУ уточнила слова Рябошапки

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генпрокуратура опровергает слова своего главы Руслана Рябошапки, который заявил, что информация о погашенной судимости депутата из фракции Слуга народа Романа Иванисова за изнасилование несовершеннолетней подтверждена.

"Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной", - говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Там отметили, что проверка сейчас продолжается, о результатах будет официально сообщено дополнительно.

"В связи с этим просим не распространять соответствующую информацию", - попросили в Генпрокуратуре.

Журналистка сегодня на брифинге спросила у Рябошапки, "действительно ли Иванисов отсидел за изнасилование". "Проверка была проведена. Не нами. Те факты, о которых вы говорили, подтвердились", - ответил Рябошапка.