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Депутат Слуги народа сидел за изнасилование - Рябошапка

Депутат Слуги народа сидел за изнасилование - Рябошапка - Фото
Роман Иванисов (фото - facebook.com/ivanisov153.sluganarodu)
20.11.2019, 16:16

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Роман Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней неестественным образом

Генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что депутат из фракции Слуга народа Роман Иванисов был судим и отбыл наказание за изнасилование несовершеннолетней. Об этом он сказал сегодня на брифинге.

Журналистка спросила, "действительно ли Иванисов отсидел за изнасилование".

"Проверка была проведена. Не нами. Те факты, о которых вы говорили, подтвердились", - ответил Рябошапка.

"Судимость погашена и поэтому считается, что человек несудим на данный момент", - добавил генпрокурор.

Ранее журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники сообщил, что Иванисов, избранный по мажоритарному округу № 153 Ровенской области, в 1996-м году был осужден по ст. 117 ч. 3 (Изнасилование несовершеннолетней) и ст. 118 ч. 2 (Изнасилование несовершеннолетней неестественным образом). На момент совершения преступления ему было, предположительно, 17 лет.

По данным Бутусова, Иванисов 2 года и 6 месяцев отбывал наказание в Мариупольской исправительно-трудовой колонии.

18 ноября Иванисов в своем Facebook написал ироничный пост на эту тему – он попытался опровергнуть озвученную информацию, назвав ее "заказухой с сервера, находящегося в Сан-Франциско".

По информации Бутусова, в 2010-м Иванисов был избран депутатом Ровенского облсовета от партии Батькивщина. В 2012-м стал помощником народного депутата от партии УДАР Виталия Чугунникова. В 2015-м баллотировался в Ровенский облсовет как член партии БПП.

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Слуга народа насилие изнасилование Роман Иванисов
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