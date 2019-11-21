Судимость "слуги народа" подтвердили в суде - СМИ

В Пологовском районном суде Запорожской области подтвердили судимость нардепа от Слуги народа Романа Иванисова. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на судью-спикера суда Инну Кацаренко.
По ее словам, в деле против Иванисова, которое до сих пор хранится в архиве, идет речь о "попытке изнасилования естественным способом и изнасиловании неестественным". Как сообщает ТСН со ссылкой на материалы дела, будучи в восьмом классе будущий нардеп вместе с тремя другими лицами изнасиловал местную жительницу. Его приговорили к 3,5 годам, позже срок уменьшили на год, но он его не отсидел.
"Указом президента от 29 ноября 1996 года Иванисову Роману Валерьевичу неотбытую часть наказания было заменено на условную с испытательным сроком два года", - пояснила Кацаренко.
Бывший воспитатель Мариупольской колонии Павел Краморов в комментарии журналистам заявил, что хорошо помнит этого осужденного. "Я работал и с его личным делом, и с ним общался. Сидел он по непопулярной 117-й и 118-й статьям - это "изнасилование" и "изнасилование неестественным способом несовершеннолетней", - сказал он.
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