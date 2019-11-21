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Судимость "слуги народа" подтвердили в суде - СМИ

Судимость "слуги народа" подтвердили в суде - СМИ - Фото
Роман Иванисов (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
21.11.2019, 21:29

Спикер суда рассказала, что полностью назначенный срок Иванисов не отбыл

В Пологовском районном суде Запорожской области подтвердили судимость нардепа от Слуги народа Романа Иванисова. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на судью-спикера суда Инну Кацаренко.

По ее словам, в деле против Иванисова, которое до сих пор хранится в архиве, идет речь о "попытке изнасилования естественным способом и изнасиловании неестественным". Как сообщает ТСН со ссылкой на материалы дела, будучи в восьмом классе будущий нардеп вместе с тремя другими лицами изнасиловал местную жительницу. Его приговорили к 3,5 годам, позже срок уменьшили на год, но он его не отсидел.

"Указом президента от 29 ноября 1996 года Иванисову Роману Валерьевичу неотбытую часть наказания было заменено на условную с испытательным сроком два года", - пояснила Кацаренко.

Бывший воспитатель Мариупольской колонии Павел Краморов в комментарии журналистам заявил, что хорошо помнит этого осужденного. "Я работал и с его личным делом, и с ним общался. Сидел он по непопулярной 117-й и 118-й статьям - это "изнасилование" и "изнасилование неестественным способом несовершеннолетней", - сказал он.

  • 19 ноября журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники сообщил, что Роман Иванисов, избранный по мажоритарному округу № 153 Ровенской области, в 1996-м году был осужден по двум статьям об изнасиловании. На момент совершения преступления ему было, предположительно, 17 лет.
  • 20 ноября в ГПУ уточнили, что проверяют информацию о судимости нардепа. До этого генпрокурор Руслан Рябошапка сказал, что она уже подтверждена. Пресс-служба ГПУ это опровергла.
  • Сам депутат судимость отрицает, но заявил о готовности временно выйти из фракции СН в парламенте.

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Слуга народа суд приговор судимость Роман Иванисов
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