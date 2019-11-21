Зеленский отреагировал на скандал с судимостью "слуги народа"

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Руководство государства готово к очистке власти от людей, совершивших уголовные преступления. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, общаясь с журналистами во время визита на базе ВМС Украины в Очакове в рамках рабочей поездки в Николаевскую область, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы всегда говорили, что готовы к очищению, и это - правильно. Ни в правительстве, ни на местах, ни в областях, ни даже в партии Слуги народа не останется никого из тех, кто причастен хоть к чему-то криминальному", - сказал Зеленский.

По его словам, он лично проверит, действительно ли причастен один из народных депутатов фракции Слуга народа к совершению тяжкого преступления, о чем сообщили СМИ.

"Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, я заставлю этого человека сложить мандат. Вы знаете, что уже двух людей мы отправили. Это, наверное, будет третий человек, если он причастен", - подчеркнул Зеленский.

Ранее журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники сообщил , что Роман Иванисов, избранный по мажоритарному округу № 153 Ровенской области, в 1996-м году был осужден по ст. 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней) и ст. 118 ч. 2 (Изнасилование несовершеннолетней неестественным образом). На момент совершения преступления ему было, предположительно, 17 лет.

20 ноября в ГПУ уточнили, что проверяют информацию о судимости нардепа. До этого генпрокурор Руслан Рябошапка сказал, что она уже подтверждена. Пресс-служба ГПУ это опровергла.

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