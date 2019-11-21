Зеленский отреагировал на скандал с судимостью "слуги народа"

Руководство государства готово к очистке власти от людей, совершивших уголовные преступления. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, общаясь с журналистами во время визита на базе ВМС Украины в Очакове в рамках рабочей поездки в Николаевскую область, сообщает пресс-служба главы государства.
"Мы всегда говорили, что готовы к очищению, и это - правильно. Ни в правительстве, ни на местах, ни в областях, ни даже в партии Слуги народа не останется никого из тех, кто причастен хоть к чему-то криминальному", - сказал Зеленский.
По его словам, он лично проверит, действительно ли причастен один из народных депутатов фракции Слуга народа к совершению тяжкого преступления, о чем сообщили СМИ.
"Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, я заставлю этого человека сложить мандат. Вы знаете, что уже двух людей мы отправили. Это, наверное, будет третий человек, если он причастен", - подчеркнул Зеленский.
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