Скандал с судимостью. Нардеп решил временно покинуть Слугу народа

Роман Иванисов (Фото: Роман Іванісов/Facebook)

Народный депутат от Слуги народа Роман Иванисов заявил, что намерен покинуть фракцию в Верховной Раде на время проверки информации о его возможной судимости. Об этом он сообщил в Facebook.

Ранее сегодня с соответствующей инициативой выступил глава фракции Давид Арахамия. По словам депутата, с предложением о временном прекращении членства во фракции он обратился к Арахамии и тот его поддержал.

"Вместе с тем, считаю, что Рябошапку умышленно ввели в заблуждение. <...> Заказчики тратят бешеные деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем, как вы все заметили", - написал Иванисов.

Он отметил, что скоро "будет готов обнародовать достоверные доказательства" о якобы информационной атаке против него из-за своей антикоррупционной деятельности. "Уже совсем скоро вы узнаете и фамилию заказчика", - добавил он.