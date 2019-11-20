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Скандал с судимостью. Нардеп решил временно покинуть Слугу народа

Скандал с судимостью. Нардеп решил временно покинуть Слугу народа - Фото
Роман Иванисов (Фото: Роман Іванісов/Facebook)
20.11.2019, 19:51

Иванисов заявляет, что против него идет информационная атака

Народный депутат от Слуги народа Роман Иванисов заявил, что намерен покинуть фракцию в Верховной Раде на время проверки информации о его возможной судимости. Об этом он сообщил в Facebook.

Ранее сегодня с соответствующей инициативой выступил глава фракции Давид Арахамия. По словам депутата, с предложением о временном прекращении членства во фракции он обратился к Арахамии и тот его поддержал.

"Вместе с тем, считаю, что Рябошапку умышленно ввели в заблуждение. <...> Заказчики тратят бешеные деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем, как вы все заметили", - написал Иванисов.

Он отметил, что скоро "будет готов обнародовать достоверные доказательства" о якобы информационной атаке против него из-за своей антикоррупционной деятельности. "Уже совсем скоро вы узнаете и фамилию заказчика", - добавил он.

  • Ранее журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники сообщил, что Иванисов, избранный по мажоритарному округу № 153 Ровенской области, в 1996-м году был осужден по ст. 117 ч. 3 (Изнасилование несовершеннолетней) и ст. 118 ч. 2 (Изнасилование несовершеннолетней неестественным образом). На момент совершения преступления ему было, предположительно, 17 лет.
  • Сегодня в ГПУ уточнили, что проверяют информацию о судимости нардепа. До этого генпрокурор Руслан Рябошапка сказал, что она уже подтверждена. Пресс-служба ГПУ это опровергла.
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Роман Иванисов Слуга народа фракция
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