Арахамия о депутате Слуги народа: Если сидел - надо исключать

Давид Арахамия (Фото: LIGA.net)

В Слуге народа отреагировали на информацию о якобы судимости и отбывании наказания за изнасилование нардепом фракции Романом Иванисовым. Ситуацию прокомментировал глава фракции Давид Арахамия на странице в Facebook.

"Как лидер фракции, я считаю, что ему нужно приостановить членство в партии Слуга народа и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента", - написал Арахамия.

Он подчеркнул, что в случае опровержения информации пребывание Иванисова во фракции возобновят. И анонсировал брифинг по данному вопросу на полдень четверга.

В комментариях к посту у Арахамии уточнили, что означает приостановка членства во фракции. На это глава фракции ответил, что речь идет о временном выходе из ее состава на время расследования. В другом комментарии Арахамия добавил, что если депутат откажется самостоятельно покидать фракцию, его исключат из нее.

Ранее журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники сообщил , что Иванисов, избранный по мажоритарному округу № 153 Ровенской области, в 1996-м году был осужден по ст. 117 ч. 3 (Изнасилование несовершеннолетней) и ст. 118 ч. 2 (Изнасилование несовершеннолетней неестественным образом). На момент совершения преступления ему было, предположительно, 17 лет.

18 ноября Иванисов в своем Facebook написал ироничный пост на эту тему – он попытался опровергнуть озвученную информацию, назвав ее "заказухой с сервера, находящегося в Сан-Франциско"

Сегодня информацию о якобы судимости депутата прокомментировал генпрокурор Руслан Рябошапка . Позже в ГПУ уточнили, что информацию об этом проверяют.

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