Арахамия о депутате Слуги народа: Если сидел - надо исключать

В Слуге народа отреагировали на информацию о якобы судимости и отбывании наказания за изнасилование нардепом фракции Романом Иванисовым. Ситуацию прокомментировал глава фракции Давид Арахамия на странице в Facebook.
"Как лидер фракции, я считаю, что ему нужно приостановить членство в партии Слуга народа и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента", - написал Арахамия.
Он подчеркнул, что в случае опровержения информации пребывание Иванисова во фракции возобновят. И анонсировал брифинг по данному вопросу на полдень четверга.
В комментариях к посту у Арахамии уточнили, что означает приостановка членства во фракции. На это глава фракции ответил, что речь идет о временном выходе из ее состава на время расследования. В другом комментарии Арахамия добавил, что если депутат откажется самостоятельно покидать фракцию, его исключат из нее.
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