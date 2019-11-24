Зеленский показал, как строился мост в Станице Луганской: видео

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео восстановления моста на линии разграничения в Станице Луганской.

"Мы действительно делаем. Мост в Станице Луганской – не только переправа. Это символ единства Украины", - отметил Зеленский.

Мост в Станице Луганской регулярно подвергался обстрелам и окончательно был разрушен в марте 2015 года. В сентябре 2018 года из областного бюджета на ремонт было потрачено почти 20 млн грн. По данным Луганской ОГА, летом 2019 года Красный Крест выделил на ремонт моста €60 млн.