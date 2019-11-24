Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

По словам президента, мост на линии разграничения в Станице Луганской - это символ единства Украины

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео восстановления моста на линии разграничения в Станице Луганской.

"Мы действительно делаем. Мост в Станице Луганской – не только переправа. Это символ единства Украины", - отметил Зеленский.

Мост в Станице Луганской регулярно подвергался обстрелам и окончательно был разрушен в марте 2015 года. В сентябре 2018 года из областного бюджета на ремонт было потрачено почти 20 млн грн. По данным Луганской ОГА, летом 2019 года Красный Крест выделил на ремонт моста €60 млн. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, видео, станица луганская, мост
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Зеленский показал, как строился мост в Станице Луганской: видео
Зеленский показал, как строился мост в Станице Луганской: видео
Фехтование. Украинец "заколол" россиянина на этапе Кубка мира
Фехтование. Украинец "заколол" россиянина на этапе Кубка мира
Шторм в Азовском море. С острова Бирючий эвакуируют людей: видео
Шторм в Азовском море. С острова Бирючий эвакуируют людей: видео
Бюджет в 5 раз больше, чем в Киеве. Как все устроено в норвежских "Броварах". Интервью
Бизнес-неделя: новое творение Маска, метро на Троещину, аресты банкиров и МВФ
Бизнес-неделя: новое творение Маска, метро на Троещину, аресты банкиров и МВФ
Как создавалась Tesla CyberTruck: реакция соцсетей на творение Маска
Авто Как создавалась Tesla CyberTruck: реакция соцсетей на творение Маска
Популярное
фото/видео
Зеленский показал, как строился мост в Станице Луганской: видео
Зеленский показал, как строился мост в Станице Луганской: видео
Фехтование. Украинец "заколол" россиянина на этапе Кубка мира
Фехтование. Украинец "заколол" россиянина на этапе Кубка мира 23.11.19, 23:10
Шторм в Азовском море. С острова Бирючий эвакуируют людей: видео
Шторм в Азовском море. С острова Бирючий эвакуируют людей: видео 23.11.19, 20:54
Под Киевом объявили план-перехват из-за "детских шалостей": видео
Под Киевом объявили план-перехват из-за "детских шалостей": видео 23.11.19, 18:40
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 