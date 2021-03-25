В Госдепе ответили, почему пока нет звонка Байден-Зеленский: Нужно подкрепить действиями

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В ближайшее время между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом все-таки состоится телефонный разговор – в этом уверен зампомощника госсекретаря США Джордж Кент. Между тем, как он сказал Голосу Америки, "звонок должен быть подкреплен действиями".

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Журналист спросила, почему американский лидер поговорил уже со многими мировыми лидерами, но не с Зеленским.

"Важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями. <...> Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха. <...> Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы", – сказал дипломат США.

При этом Кент подчеркнул, что "доверие очень важно в любых отношениях, как внутри страны, так и между странами".

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На уточняющий вопрос о том, как, по мнению Кента, президент Украины и его администрация справляются с взятыми на себя в 2019 году обязательствами, зампомощника главы Госдепа ответил: "Я бы сказал, что самое главное – это чтобы президент Зеленский выполнял приоритеты и свои обещания, которые он дал украинскому народу, ведь именно они его выбрали".

Кент напомнил, что Зеленского и его партию Слуга народа избрали "на обещаниях реформ и изменений".

Евгений Пилипенко

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