Чиновник Госдепа США: Нас атаковали "порохоботы" и Луценко

Джордж Кент (Фото - EPA)

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил во время показаний в Конгрессе, что против него и экс-посла США в Украине Мари Йованович якобы велась информационная кампания по инициативе Генпрокуратуры. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на стенограмму выступления чиновника.

Кент рассказал, что экс-гепрокурор Юрий Луценко якобы передавал адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани информацию о Йованович, чтобы сместить ее с должности. Также, по словам чиновника, репутацию посла пытались разрушить так называемые "порохоботы".

"За 10 дней до выборов, вместо того, чтобы атаковать Россию или оппонентов, что они обычно делают, они совершали атаки на посла Йованович и меня", - сказал он.

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Кент также добавил, что к отставке Йованович якобы были причастны директор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и прокурор Константин Кулик.

Справка. Кент объяснил, что отношения между ГПУ и посольством испортились осенью 2017-го. Тогда ГПУ задержала детективов НАБУ, которые вели расследование о "неправомерной" выдаче биометрических паспортов Государственной миграционной службой. Для посольства было важно расследование НАБУ, поскольку выданные паспорта использовались для получения американской визы.

Ранее Йованович рассказала в Конгрессе, что Луценко хотел ее отставки, так как ему якобы не понравилось, что посольство США призывало к очистке ГПУ.

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