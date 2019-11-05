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Реакция Йованович на критику от Трампа и Зеленского: Была в шоке

Реакция Йованович на критику от Трампа и Зеленского: Была в шоке - Фото
Мари Йованович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.11.2019, 09:42

Бывший дипломат администрации Дональда Трампа "удивлена" тоном речи американского президента

Экс-посол США в Украине Мари Йованович заявила, что была "шокирована" тем, что американский лидер Дональд Трамп назвал ее "плохим послом" в разговоре с президентом Владимиром Зеленским. Об этом стало известно после публикации стенограммы ее показаний в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа.

"Я была в шоке. Я была удивлена, что президент позволяет себе говорить с иностранным коллегой в подобном тоне обо мне или каком-либо другом дипломате", - рассказала экс-посол.

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Владимир Зеленский дональд трамп мари йованович посол импичмент
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