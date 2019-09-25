Зеленский – о Йованович: Плохой посол, восхищалась Порошенко

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трпамкп раскритиковали экс-посла США в Украине Мари Йованович. Об этом стало известно после публикации стенограммы телефонного разговора президентов.

"Бывший посол Соединенных Штатов, женщина, была противным человеком, и люди, с которыми она сталкивалась в Украине, были противными людьми. Я просто хочу сообщить вам об этом", - сказал Трамп.

"Насколько я помню, ее фамилия Иванович (Йованович – ред.). Это великолепно, что Вы были первым, кто сказал мне, что она была плохим послом. Я согласен с Вами на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим. Она обожала предыдущего президента и была на его стороне. Она недостаточно приняла меня как нового президента", - ответил Зеленский.

В этой же беседе Зеленский сообщил, что новый генпрокурор, который "на 100% будет его человеком", рассмотрит дело о компании Хантера Байдена - сына Джозефа Байдена, политического конкурента Трампа. Из-за слухов о просьбе Трампа расследовать дело против компании Хантера Байдена в Конгрессе США инициировали импичмент хозяину Белого дома.

В мае Вашингтон отозвал Йованович с должности посла США в Украине. В Госдепе объяснили это ротацией кадров

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