У Байдена "направят сигнал", если Россия пойдет на обострение в Украине – топ-дипломат США

США готовы поддержать Украину в обороне от российской агрессии, если Кремль задумает эскалацию на фронте. Вашингтон также собирается проводить "активную дипломатию" в переговорах с Москвой, заявил зампомощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечая на вопрос Голоса Америки о том, как США могут помочь стране-союзнику в этой войне.

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Первым делом дипломат сообщил, что у президента США Джо Байдена "очень обеспокоены" тем, что на линии разграничения на Донбассе в последнее время слабо соблюдается режим тишины. "Мы внимательно наблюдаем и, безусловно, планируем направлять сигналы при необходимости", – подчеркнул Кент.

По его словам, страна-агрессор должна выполнить обязательства, которые российский лидер Владимир Путин взял на себя в феврале 2015 года во время вторых минских переговоров в нормандском формате, а именно:

а) полное прекращение огня;

б) отзыв российских войск из Украины;

в) восстановление Украиной контроля над своей границей.

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Кент напомнил, что госсекретарь Энтони Блинкен два месяца назад заверил – США "готовы поддержать Украину в обороне от агрессии из-за границы со стороны России, а также в преодолении вызовов изнутри: речь идет о реформах".

Он добавил, что после доукомплектации их команды (пока не утвержден замгоссекретаря с помощниками главы Госдепа) и вакцинации от COVID-19 для зарубежных визитов "вы увидите активную дипломатию США в этом направлении".

Первый президент Леонид Кравчук, глава украинской делегации в минской ТКГ, заявил, что нормандский саммит якобы готовится на апрель. В Кремле таких планов еще нет.

По словам Кравчука, "Россия покупает Европу"; он поддержал присоединение США к нормандскому формату.

Евгений Пилипенко

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